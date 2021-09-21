Tekvandoda WT Başkanlık Kupası'nın yedinci gününde milliler 35 madalya aldı

6. WT Başkanlık Kupası müsabakalarının yedinci gününde milli tekvandocular, poomsae kategorisinde 12'si altın toplam 35 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Milliler günü 12 altın, 8 gümüş ve 15 bronz madalyayla tamamladı.

Yedinci gün müsabakalarında madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Rüya Gökçe- Can Tuna Ünver (yıldız çiftler), Habip Okçu-Ayşe Okçu (30 yaş altı çiftler), Miraç Asucuoğlu, Mert Çelik, Muhammed Emin Mukul (genç erkek takım), Şahin Altun, İsmail Kökçü, Ali İlgün (30 yaş üstü erkek takım), Beyzanur Çığrıkçı, Eylül Sezgin, Esma Yıldız (genç kız takım), Ali Kemal Ustabaş (30 yaş altı erkekler bireysel), Mevlüt Pekcan (50 yaş altı erkekler bireysel), Mustafa Helvacıoğlu (65 yaş altı erkekler bireysel), Elif Ecrin Koç (yıldız kızlar bireysel), Büşra Deniz Yılmaz (30 yaş altı kadınlar bireysel), Zeynep Sude Gezer-Kerem Narlıoğlu (serbest stil 17 yaş altı çiftler), Mesut İrge (serbest stil 17 yaş üstü erkekler bireysel)

Gümüş madalya: Nisa Nur Sitilbay-Arda Karaoğlu (yıldız çiftler), Ebubekir Haphap, Abdullah Çelik, Ali Efe Bulut (genç erkek takım), İsmail Kul, Murat Kandemir, Kadir Eken (30 yaş üstü erkek takım), Mehmet Berke Yıldız (yıldız erkekler bireysel), Namık Konanç (50 yaş altı erkekler bireysel), Nisa Nur Sitilbay (yıldız kızlar bireysel), Seyfettin Emre Bulut-Hayriye Erişik (serbest stil 17 yaş altı çiftler), Emine Merve Yıldırım (serbest stil 17 yaş üstü kadınlar bireysel)

Bronz madalya: Dudu Gökçek Pumak-Berat Bektaş (yıldız çiftler), Mehmet Erkam Demirtaş-Elif Eraslan (yıldız çiftler), Türkan Teke- Yasin Çimen (30 yaş altı çiftler), Elif Güler-Safa Hasan Çolakoğlu (30 yaş altı çiftler), Hasan Gülnar, Fatih Gazcı, Abdulkadir Ergun (30 yaş üstü erkek takım), Şüheda Atmaca, Zeren Nisa Tiryaki, Aslıhan Seven (genç kız takım), Sude Naz Turan, Ayyüce Güven, Melisa Özdemir (genç kız takım), Can Tuna Ünver (yıldız erkekler bireysel), Berak Bektaş (yıldız erkekler bireysel), Ömer Tekin (30 yaş altı erkekler bireysel), Muhammed Hüdai Önder (30 yaş altı erkekler bireysel), Kadir Eken (50 yaş altı erkekler bireysel), Şevval Gökhan (yıldız kızlar bireysel), Döndü Betül Tankız (30 yaş altı kadınlar bireysel), Nisa Eylül Yurdaer-Ozan Çetin (serbest stil 17 yaş altı çiftler)

Organizasyonun sekizinci ve son gününde poomsae kategorilerinde yarışmalar yapılacak.