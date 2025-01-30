Temsilcilerimizin tur atlaması halinde UEFA\'dan kazanacakları para belli oldu

Spor

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında kader maçlarına çıkacak. Galatasaray ilk 8, Fenerbahçe ve Beşiktaş ise play-off bileti için sahne alacak. Karşılaşmalar için geri sayıma geçilirken temsilcilerimizi UEFA'dan bekleyen olası gelir ortaya çıktı.

GALATASARAY

Galatasaray şu ana kadar UEFA'dan 17 milyon 518 bin euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılılar bu akşamki maç sonrası ilk 8'de yer alması halinde 600 bin euro, son 16 turuna kalacağı için ise 1 milyon 750 bin euro daha kazanacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ise şimdiye kadar UEFA'dan 13 milyon 899 bin euro kazandı. Fenerahçe, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kazanacak. Sarı-lacivertliler, play-off turunu geçmesi durumunda kasasına 1 milyon 750 bin euro daha koyacak.

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş da şu ana dek UEFA'dan 10 milyon 630 bin euro gelir elde etti. Siyah-beyazlılar, play-off biletini alması halide 300 bin euro daha kasasına koyacak. Beşiktaş, play-off turunu geçmesi halinde 1 milyon 750 bin euro daha kazanacak.

UEFA'NIN GALİBİYET PRİMİ

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde her galibiyete 450 bin euro, her beraberliğe 150 bin euro para ödülü veriliyor.

TAKIMLARIMIZIN DURUMU

Temsilcilerimizin 3'ü de son hafta deplasmana gidiyor. Ajax-Galatasaray, Midtjylland-Fenerbahçe ve Twente-Beşiktaş karşılaşmaları bu akşam TSİ 23.00'da oynanacak. Müsabakalar öncesinde sarı-kırmızılılar 13 puanla 9., sarı-lacivertliler 9 puanla 23. ve siyah-beyazlılar da yine 9 puanla 24. sırada yer alıyor.