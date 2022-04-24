Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika
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Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

24.04.2022 18:34

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Anastasia Potapova, Veronika Kudermetova'yı yenerek şampiyon oldu.

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası tekler finalinde Anastasia Potapova, Veronika Kudermetova'yı yenerek şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun tekler final maçında Potapova, Kudermetova'yu 6-3, 6-1'lik setler sonrasında maçı 2-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyon olan Potapova'ya, kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi.

Kudermetova ise ikincilik kupasını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan aldı.

Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası
Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası

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BNP Paribas, Şampiyon, İstanbul, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Tenis: TEB BNP Paribas Turnuvası - Son Dakika


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