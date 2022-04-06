Tenisçiler masada yarıştı - Son Dakika
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Tenisçiler masada yarıştı

06.04.2022 19:01
Tenisçiler masada yarıştı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, '6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü' günü nedeniyle ilçe genelinde bulunan masa tenisi oyuncuları hünerlerini sergiledi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, '6 Nisan Dünya Herkes İçin Masa Tenisi Günü' günü nedeniyle ilçe genelinde bulunan masa tenisi oyuncuları hünerlerini sergiledi.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu tarafından ülke genelinde düzenlenen organizasyonlar dolayısıyla, Ünye İlçe Spor Müdürlüğü öncülüğünde masa tenisi turnuvası düzenlendi. Etkinlikte ilçede bulunan sporcular hünerlerini sergiledi.

Organizasyonun, gençlerin ve çocukların masa tenisi ile tanışması açısından önemli bir faaliyet olduğunu ifade eden Ünye İlçe Gençlik Spor Müdürü Aydın Kuyumcu, "6 Nisan Dünya Masa Tenisi Günü nedeniyle 81 ilde yapılan masa tenisi faaliyetlerini İl Masa Tenisi Temsilcisi Murat Karagöz ile beraber bu farkındalığı Ünye'de de göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Gençlerimizin ve çocuklarımızı masa tenisine teşvik etmek amacıyla burada bulunmaktayız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Masa tenisi branşını tanıtmak için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyleyen Ordu Masa Tenisi Temsilcisi Murat Karagöz ise, "Bu hafta içinde de çeşitli etkinliklerle insanların masa tenisi ile tanışmasını istiyoruz" diye konuştu.

Masa tenisi turnuvasına ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ve Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da katıldı. - ORDU

Tenisçiler masada yarıştı
Tenisçiler masada yarıştı
Tenisçiler masada yarıştı
Tenisçiler masada yarıştı

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Hisarcık, Nisan, Ordu, Ünye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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