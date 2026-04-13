Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk\'un korktuğu başına geldi

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılı camiada tepkiler büyüdü. Şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşayan takımda, taraftarın hedefinde teknik direktör Okan Buruk vardı.
Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında önemli bir avantajı kaybetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye kadar indi.
Alınan beraberliğin ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada adeta seferber oldu. Binlerce paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’a sert eleştiriler yöneltti.
Tepkilerin odağındaki Okan Buruk için bazı taraftarlar, yolların ayrılması gerektiğini savundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımlarda, teknik heyetin performansı sorgulandı.
