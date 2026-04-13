Tepkiler çığ gibi! Okan Buruk\'un korktuğu başına geldi

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılı camiada tepkiler büyüdü. Şampiyonluk yarışında kritik puan kaybı yaşayan takımda, taraftarın hedefinde teknik direktör Okan Buruk vardı.

PUAN FARKI 2’YE DÜŞTÜ

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, zirve yarışında önemli bir avantajı kaybetti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı ekip ile en yakın rakibi Fenerbahçe arasındaki puan farkı 2’ye kadar indi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMURU

Alınan beraberliğin ardından Galatasaray taraftarları sosyal medyada adeta seferber oldu. Binlerce paylaşım yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk’a sert eleştiriler yöneltti.

AYRILIK ÇAĞRILARI GÜNDEM OLDU

Tepkilerin odağındaki Okan Buruk için bazı taraftarlar, yolların ayrılması gerektiğini savundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımlarda, teknik heyetin performansı sorgulandı.