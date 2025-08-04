Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları, sarı-lacivertli taraftarları ikiye böldü. Bazı taraftarlar Kerem'in gelmesini isterken bazıları ise tam tersi yönünde tepki gösteriyor.
Fenerbahçe, gündemi sarsacak bir transfer hamlesine hazırlanıyor. İddialara göre sarı-lacivertliler, eski Galatasaray kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'dan kadrosuna katmak üzere. Yıldız oyuncunun, bonuslarla birlikte yıllık yaklaşık 7 milyon euro kazanacağı belirtiliyor.
2020-2024 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve kaptanlığa kadar yükselen milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer ihtimali, camiada tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada bazı taraftarlar oyuncunun transferini desteklerken, bazı gruplar bu adıma sert şekilde karşı çıkıyor.
Tüm bu yaşananlar gündemdeki yerini korurken milli yıldızdan bomba bir hamle geldi. Kerem Aktürkoğlu transfer süreci nedeniyle telefon numarasını değiştirdi. Bu gelişme, oyuncunun İstanbul'a dönüş sürecinde gizliliği önemsediği şeklinde yorumlandı.
Son Dakika › Spor › Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)