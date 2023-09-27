Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, TikTok canlı yayınında yanlışlıkla Mahmut isimli bir erkeği yayına aldı. Yayına kullanıcının İngilizce cümleleri damga vurdu.
Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. Instagram ve TikTok'ta aktif olan Nara son olarak açtığı canlı yayınına yanlışlıkla Mahmut isimli bir TikTok kullanıcısını aldı.
Yayına katılan kullanıcının İngilizcesi, ses tonu ve sözleri kısa sürede gündem olurken Wanda Nara'nın şaşkın yüz ifadesi de izleyenler tarafından dikkat çekti.
Son Dakika › Spor › Her hareketi olay oluyor! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika