Her hareketi olay oluyor! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

Her hareketi olay oluyor! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı

Son Güncelleme: 27.09.2023 18:02

Yıldız futbolcu Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın canlı yayınına yanlışlıkla katılan ''Mahmut'' isimli kullanıcısıyla aralarında geçen İngilizce diyaloğu gündem oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, TikTok canlı yayınında yanlışlıkla Mahmut isimli bir erkeği yayına aldı. Yayına kullanıcının İngilizce cümleleri damga vurdu.

YANLIŞ KULLANICIYI YAYINA ALDI

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yaptığı hareketlerle gündem olmaya devam ediyor. Instagram ve TikTok'ta aktif olan Nara son olarak açtığı canlı yayınına yanlışlıkla Mahmut isimli bir TikTok kullanıcısını aldı.

WANDA'NIN TEPKİLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Yayına katılan kullanıcının İngilizcesi, ses tonu ve sözleri kısa sürede gündem olurken Wanda Nara'nın şaşkın yüz ifadesi de izleyenler tarafından dikkat çekti.

Verdiği tepkiler bomba! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı
Verdiği tepkiler bomba! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı
Verdiği tepkiler bomba! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Mauro Icardi, Wanda Nara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Her hareketi olay oluyor! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Her hareketi olay oluyor! Wanda Nara, canlı yayınına yanlış kullanıcıyı alınca neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
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