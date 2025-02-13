Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı - Son Dakika
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Spor

Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile oynayacağı maç öncesi, teknik direktör David Hubert'in açıklamaları ve tercümanın ilginç çevirisi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tercümanın konuşma tarzı ve ses tonu ''Amerikan dublajı'' yorumlarına neden oldu. Hubert, basın toplantısında ''Jose Mourinho, maçı kazanmak için her şeyi yapacaktır'' ifadelerini kullandı.

13.02.2025 11:42  Güncelleme: 11:51
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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off aşamasında devam eden Fenerbahçe, son 16'ya yükselmek için Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak.

TERCÜMAN GÜNDEM OLDU

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert yaptığı bir basın toplantısında " Jose Mourinho, maçı kazanmak için her şeyi yapacaktır. Mourinho, kariyer ve şahsiyet bakımından beğendiğim antrenörlerden birisi" dedi.

Hubert'in yaptığı açıklamalarda tercüman ise sosyal medyanın dikkatini çekti. Konuşma tarzı ve ses tonu ile "Amerikan dublajı" yorumları yapılan tercüman gündem oldu.

Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Kosar:
    Mourinho Türkiye'de de kazanmak için her şeyi yapıyor yalan dolan algı hakemleri etkileme ama karşısında saplamanın mucidi bir rakip var saplanıp kalıyor 0 0 Yanıtla
  • ha434343:
    Hocayı eleştirenler bence iyi dinlesin belki utanır herkes hoca hakkında övgüyle bahsederken Türkiye’de nedense adam eleştiriliyor 0 0 Yanıtla
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