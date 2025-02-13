Tercümanın sesini duyanlar televizyonun ayarıyla oynadı

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UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna play-off aşamasında devam eden Fenerbahçe, son 16'ya yükselmek için Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak.

TERCÜMAN GÜNDEM OLDU

Anderlecht Teknik Direktörü David Hubert yaptığı bir basın toplantısında " Jose Mourinho, maçı kazanmak için her şeyi yapacaktır. Mourinho, kariyer ve şahsiyet bakımından beğendiğim antrenörlerden birisi" dedi.

Hubert'in yaptığı açıklamalarda tercüman ise sosyal medyanın dikkatini çekti. Konuşma tarzı ve ses tonu ile "Amerikan dublajı" yorumları yapılan tercüman gündem oldu.