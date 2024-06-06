TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi - Son Dakika
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TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi

TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da yer aldığı 14 Trendyol Süper Lig takımına çeşitli sebeplerden dolayı para cezası verdi. Cezaların miktarı 112 bin ile 912 bin arasında değişiyor.

06.06.2024 20:58
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 14 takıma çeşitli sebeplerden dolayı para cezası verdiğini açıkladı.

ARALARINDA 3 BÜYÜKLER DE VAR

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Pendikspor'a 912 bin TL, Galatasaray'a 732 bin TL, Beşiktaş'a 620 bin TL, Konyaspor'a 573 bin TL, MKE Ankaragücü'ne 550 bin TL, Alanyaspor'a 352 bin TL, Samsunspor'a 320 bin TL, Kayserispor'a 312 bin TL, Antalyaspor'a 252 bin TL, Fenerbahçe'ye 224 bin TL, Çaykur Rizespor'a 150 bin TL, Hatayspor, Sivasspor ve Fatih Karagümrük'e ise 112 bin TL para cezası verdi.

İDARECİLERE HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

Öte yandan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'na sosyal medyada yapmış olduğu beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezası alırken, Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu ile Konyaspor Kulübü görevlilerinden Murat Ural ve Rukiye Yeşilkaya'ya Galatasaray mücadelesinde stadyuma usulsüz seyirci almasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildiği açıklandı. Öten yandan Samsunsporlu futbolcu Yunus Emre Çift'in ise rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası aldığı belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, 14 Süper Lig kulübüne para cezası verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Ersin Yilmaz: Hayret Trabzonspor’a ceza verilmedi neden acaba 11 6 Yanıtla
    ferhat eser: samsunsporun altında kalan hamsiye acımıslar ee birde BEŞİKTAŞ girdi kolay değil kaldiramazlar 5 2
  • Özkan Baş: Ne olacak kulüplerden alıp Gs ye verecek ???? 9 3 Yanıtla
  • Harun Gençtürk: Ferhat sana ne girdi onu merak ettim 2 0 Yanıtla
  • Emir Kozcu: Geçim dünyası yapacak bisey yok:)) 0 1 Yanıtla

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