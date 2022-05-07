TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor şampiyonluk kupasına kavuştu - Son Dakika
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TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor şampiyonluk kupasına kavuştu

07.05.2022 18:25
TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor şampiyonluk kupasına kavuştu

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta geçen hafta TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bitexen Düzcespor, son haftada sahasındaki Çarşambaspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

TFF 3. Lig'de 2. Grup'ta geçen hafta TFF 2. Lig'e yükselmeyi garantileyen Bitexen Düzcespor, son haftada sahasındaki Çarşambaspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı.

Düzce 18 Temmuz Stadı'ndaki müsabakada Bitexen Düzcespor, Murat Gürbüzerol'un ikinci yarıda attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konuk takımın golünü ise 79. dakikada Muhammed Öztürk kaydetti. Bitexen Düzcespor, sezonu en yakın rakibi İskenderunspor'un 4 puan önünde 78 puanla tamamladı.

Maçın ardından kurulan platformda teknik heyet ve futbolculara madalyaları verildi.

TFF Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Düşmez'in elinden şampiyonluk kupasını alan takım kaptanı Nevzat Bilen ile arkadaşları, mutluluklarını kulüp başkanı Gökhan Kapoğlu, taraftar, teknik heyet ve yöneticilerle paylaştı.

Kırmızı-lacivertli takımın şampiyonluk kutlamaları, gün boyu ve akşam çeşitli sanatçıların konserleri ile devam edecek.

1999 Düzce Depremi'nde ligden çekilmek zorunda kalmıştı

Düzcespor, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde şehrin büyük yara alması ve futbolcuların şehirden ayrılması nedeniyle TFF 2. Lig'den çekilmek zorunda kalmıştı.

Bu süreçte Bölgesel Amatör Lig'e düşen ve son 5 sezonda yükselen grafikle şampiyonluklar yaşayan Düzcespor, aynı lige 22 yıl aranın ardından tekrar çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Gürbüzerol, Çarşambaspor, Düzce, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF 2. Lig'e yükselen Düzcespor şampiyonluk kupasına kavuştu - Son Dakika


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