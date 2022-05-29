TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı - Son Dakika
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TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

29.05.2022 23:17
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

TFF 2. Lig play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, kupasını aldı.

TFF 2. Lig play-off finalinde İzmir'de karşılaştığı TECO Karacabey Belediyespor'u yenerek Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor, kupasını aldı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki müsabakanın ardından büyük sevinç yaşayan Bodrumsporlu oyuncular coşkularını kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.

Daha sonra maçın hakemlerine plaketleri, Bodrumsporlu futbolculara madalyaları takdim edilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ali Düşmez Bodrumsporlu oyunculara kupalarını verdi.

TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı
TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Play Off, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 2. Lig play-off finalini kazanan Bodrumspor kupasını aldı - Son Dakika
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