TFF, 2025-26 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı

Gazi Uslu:

232329 sen fetösarayı fenerbahçe ile karıştırdın galiba yaşın kaç bilmiyorum ama dön maziye şöyle bir bak haluk ulusoy ergun görsoy mesut yılmaz mehmet ağar fetö apo tererüstü fransız lobisi maydanoz döner karaborsa işleri illegal bahis şirketi gibi gibi gibi şeyler görürsün.Sen görürsünde ülkede birtane savcımız görmedi bunları hadi sen git şampiyon ol sevin