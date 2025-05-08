Türkiye Futbol Federasyonu, transfer tescil dönemi başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir.
Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir.
Son Dakika › Spor › TFF, 2025-26 sezonu transfer dönemi tarihlerini açıkladı - Son Dakika
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