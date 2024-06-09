TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti - Son Dakika
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Spor

TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti

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Fenerbahçe'de yapılan seçimde mevcut başkan Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla 3. kez başkan olan Koç'u tebrik etti.

09.06.2024 21:32
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'de üst üste 3. kez başkan seçilen Ali Koç'u resmi sitesinden yaptığı açıklamayla tebrik etti.

TFF, ALİ KOÇ'U TEBRİK ETTİ

Açıklamada, "Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

SEÇİM SONUÇLARI

Fenerbahçe'deki Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı tarihi seçimde 27 bin 489 oy kullanıldı. Ali Koç, geçerli olan 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü aldı ve yeniden başkanlığa seçildi. Rakibi Aziz Yıldırım ise 10 bin 483 oy aldı.

TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç\'u tebrik etti

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Son Dakika Spor TFF, 3. kez Fenerbahçe Başkanı seçilen Ali Koç'u tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fayton Faytoncu: Loading…. 5 nci yildiz Allah razı olsun fenerbahce DLG lerinden… 21 15 Yanıtla
  • Ayberk Yıldırım: Bizim derdimiz Ali koç aziz yıldırım değil bizim derdimiz sarı lacivert. Biz sarilacivert aşığıyiz. Zaten bu senede şampiyon olamazsak boca juniorsu tutacağım 16 5 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Sen şampiyon olabileceğine inanıyor musun 17 16 Ayberk Yıldırım: Niye inanmayayım, sayın Tff taraftarı. 11 4
  • Yusuf Gürbüz: Amma abarttınız,sanki cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. 9 8 Yanıtla
  • Osman Aydoğan: Yalı çocuğu ALİ ile ormanın Çocugu ACUN LOADİNG 5 . yıldız Çok eylenücük çok. 5 2 Yanıtla
  • Tardun Öztürk: Seçim sonucu rakamlarını hesap makinesi alıp bir daha toplayın 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Çak: Ahanda nokta galatasaray gene şampiyon ?? 0 0 Yanıtla

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