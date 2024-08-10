TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi - Son Dakika
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Spor

TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi

TFF 3. Lig'de mücadele etmesi beklenen Talasgücü Belediyespor, maddi imkansızlıklar sebebiyle ligden çekildi. Kararı duyuran Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masrafları bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında bütçe gerektirmektedir. Belediyelerin bu rakamı kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir" dedi

10.08.2024 18:51
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TFF 3. Lig takımlarından Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, maddi imkansızlıklar nedeniyle önümüzdeki bu kararın alındığını açıkladı. Yalçın, yazılı açıklamasında, Talasgücü Belediyespor'un 5 yılda önemli başarılara imza attığını da belirtti.

TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi

"BELEDİYENİN BU RAKAMLARI KARŞILAMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Talasgücü Belediyespor olarak başarıları elde ederken karşılaşılan maddi ve manevi zorlukları kendi imkanlarıyla aştıklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti;

"Önümüzdeki sezon için giderleri karşılama konusunda çaresiz kalmak, bizi yeni kararlar almaya mecbur kılmıştır. Bir profesyonel takımın futbolcu transferi ve maç başı giderleri haricinde sadece deplasman masrafları bile günümüz rakamlarıyla 20 milyon lira civarında bütçe gerektirmektedir. Belediyelerin bu rakamı kendi bütçesinden karşılaşması kanunen mümkün olmadığından gelinen noktada Talasgücü Belediyespor'un önümüzdeki sezon 3. Lig'de mücadele etmesi mümkün görünmemektedir.

TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi

"FAALİYETLERİNE ALT YAŞ KATEGORİLERİNDE DEVAM EDECEK"

Bugüne kadar takımımıza fedakarane katkı sağlayan tüm kulüp başkanlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, teknik heyetlerimize, belediyemizden bu işe destek veren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Talasgücü Belediyespor olarak bundan sonra, yaz kış 450 çocuğumuzla sürdürdüğümüz alt yaş kategorilerinde geleceğin futbolcularını yetiştirmeye ve Türk futboluna hizmet vermeye devam edeceğiz."

TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Yalçın, Talas, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig ekibi Talasgücü Belediyespor, ligden çekildi - Son Dakika

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