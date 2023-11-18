TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı

TFF 3. Lig 11. hafta maçında Alanya Kestelspor'un kendi sahasında 1984 Muşspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi çok garip bir olay yaşandı.
Alanya Kestelspor'un kendi sahasında 1984 Muşspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi yapılan zemin kontrolünde topun zeminde sekmediği görüldü. Buna rağmen maç oynandı ve konuk takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Maça damga vuran olay ise mücadelenin topun sekmemesine rağmen hakem tarafından oynatılması oldu. Olumsuz şartlara rağmen maç yine de oynanırken futbolseverler mücadelenin oynanmaması gerektiğini savundu.
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