TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı

Yine aynı şeyi söyledi: Gidicidir, kurtuluyoruz! Yahudiler de kurtulacak

TFF 3. Lig 11. hafta maçında Alanya Kestelspor'un kendi sahasında 1984 Muşspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi çok garip bir olay yaşandı.

TOP ZEMİNDE SEKMEDİ

Alanya Kestelspor'un kendi sahasında 1984 Muşspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi yapılan zemin kontrolünde topun zeminde sekmediği görüldü. Buna rağmen maç oynandı ve konuk takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Maça damga vuran olay ise mücadelenin topun sekmemesine rağmen hakem tarafından oynatılması oldu. Olumsuz şartlara rağmen maç yine de oynanırken futbolseverler mücadelenin oynanmaması gerektiğini savundu.