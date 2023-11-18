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TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı - Son Dakika

TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı

TFF 3. Lig 11. hafta maçında Alanya Kestelspor'un 1984 Muşspor'u ağırladığı karşılaşma öncesi yapılan zemin kontrolünde topun zeminde sekmediği tespit edildi. Olumsuz şartlara rağmen maçın oynanmasına karar verilmesi futbolseverlerin büyük tepkisini çekti.

18.11.2023 20:32  - Güncelleme: 20:37

TFF 3. Lig 11. hafta maçında Alanya Kestelspor'un kendi sahasında 1984 Muşspor'u konuk etti. Karşılaşma öncesi çok garip bir olay yaşandı.

TOP ZEMİNDE SEKMEDİ

Alanya Kestelspor'un kendi sahasında 1984 Muşspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi yapılan zemin kontrolünde topun zeminde sekmediği görüldü. Buna rağmen maç oynandı ve konuk takım mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

FUTBOLSEVERLER ÇILDIRDI

Maça damga vuran olay ise mücadelenin topun sekmemesine rağmen hakem tarafından oynatılması oldu. Olumsuz şartlara rağmen maç yine de oynanırken futbolseverler mücadelenin oynanmaması gerektiğini savundu.

TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF 3. Lig maçında zemin kontrolündeki hata futbolseverleri çileden çıkardı - Son Dakika
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