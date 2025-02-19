TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor - Son Dakika
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TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

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Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe derbisini yabancı hakemin yöneteceğini açıklaması üzerine harekete geçti ve ismi ön plana çıkan Slavko Vincic'i istemediğini federasyona bildirdi. TFF ise sarı-kırmızıların bu talebini saniyesinde reddetti.

19.02.2025 13:57  Güncelleme: 14:09
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisini yabancı ve dünya çapında bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Bu gelişme üzerine Galatasaray, yönetmesi muhtemel 4 hakemden birini istemediğini TFF'ye bildirdi.

ÖNE ÇIKAN HAKEMLER

TFF'de yapılan istişareler sonucunda Slovenya'dan Slavko Vincic, Romanya'dan Istvan Kovacs, Fransa'dan Clement Turpin ve Polonya'dan Szymon Marciniak isimleri ön plana çıktı.

GALATASARAY, VINCIC'İ İSTEMEDİ

Bu isimlerden birinin Slavko Vincic'in olması üzerine Galatasaray Kulübü harekete geçti ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemediğini TFF'ye bildirdi. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor
Slavko Vincic

TFF ANINDA REDDETTİ

Öte yandan sarı-kırmızılıların bu talebine federasyondan anında yanıt geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; TFF, Vincic başvurusu sonrası Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi. TFF, derbiye atanacak yabancı orta hakem konusunda iki takımın da taleplerine yanıt vermeyeceğini kulüplere bildirdi. Nihai kararın, TFF ile MHK ortak vereceği ve resmi site üzerinden kamuoyuna duyurulacağı cevabı verildi.

TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF anında reddetti: Galatasaray, bu yabancı hakemi istemiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Sergen:
    FB avrupa liginde 32 takımdan; en çok sarıda 1.sırada, en çok kırmızıda 4.sırada. Bizim ligde kırmızı görmeyen FB ve Eyüp. fenerasyon İSTİFA! "kaliteli yabancı hakem" GS'ın işine gelir. Ama uefa başkanı gibi sloven olan değil. Torpilli, sıradan, adı şaibelere karışmış olan değil. 125 5 Yanıtla
  • Sergen:
    Belirlediği hakem, futbol ve özel hayatında skandallara karışmış ortalama hakem. Ayarlayan UEFA başkanı Ceferin desen sürekli FB stadında, hacosman ve kocla çiftliklerde buluşuyor. Marciniak kalitesinde birçok yabancı hakem varken, skandala karışmış sıradan hakemi dünya çapında diye tanıtmak planlı bi harekettir. 102 4 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Avrupa liginde yabancı hakemlerle en çok sarı kart gören takım FB. GS sezon başında zaten yabancı hakem istiyordu. Ama koc ve acunun atamasıyla gelen, uefa başkanının vatandaşı kötü, şaibeli, skandalları bitmeyen hakemi istemiyoruz. Üst düzey liglerde maç yöneten kaliteli hakem istiyoruz. 64 11 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Onu istemem bunu istemem istediğiniz belli şampiyon ilan etsinler sizi bütün ülke rahat etsin. Ne şımarık bir kulüpsünüz Avrupa da boyunuzun ölçüsünü alıp geliyorsunuz borunuz ülke de ötüyor anca. 13 59 Yanıtla
  • elif korkusuz:
    neden istemiyolar onları savunucak kimse olmadığı için heralde korkuyolar çünkü 19 43 Yanıtla
  • Saim Akkuzu:
    Fb yanlısı TFF başkanı İbrahim haciosmanoglu, ortalığı ermeden derhal istifa etmeli, unutulmasın ilk derbi maçı yerli hakemle oynamıştı. 52 5 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    35 bin Galatasaray taraftarını hiçe sayamazsın böyle gitmez buna sesiz kalmaz taraftar ortalığı dahada kızıştırmaktan başka birşey yapmıyorsun unuttun soylediklerini Ali koca böyle yalı çocuklarını adam etmekten geliyorum diyordun simdi kölesi oldun. 42 6 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Ee Fenerbahçe de sizin kadrolu hakemlerinizi istemiyor. Ne olacak şimdi 7 27 Yanıtla
  • Can dostum:
    Korkma Başkan Şampiyon Olacaksınız 14 17 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Bence mavi kulüp başkanları yonetsin Sanırsın Barcelona ,Realmadrit.Amator lig takimlari gibi bir futbol var ortada 15 3 Yanıtla
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