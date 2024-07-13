TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez - Son Dakika
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Spor

TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez

TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, seçim sürecine dair önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Hacıosmanoğlu, ''Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez. Ben hep söyledim; Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem, takımına en çok sahip çıkan, gelir sağlayan taraftarı'' dedi.

13.07.2024 09:33
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Trabzon spor'un eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, katıldığı bir programda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu'nun konuşmasından satır başları;

Futbolun içinden geliyoruz. Daha önce de talep gelmişti bana. O zamanlar uzak durmak istiyordum ama şu an baktığınızda adil ve adaletli bir yönetime, iradeye ihtiyacı var Türk futbolunun. İrade eksikliği var Türk futbolunda. Baştaki bakanın iradesi çok önemli. Genel kurul üyeleri görevi bize verirse adil ve iradeli bir yönetim ortaya koyarak güzel günlere taşıyacağız Türk futbolunu.

"BİZ HAKEMLERE ÇIKIP MAÇLARINI ADALETLİ BİR ŞEKİLDE YÖNETMELERİNİ SÖYLEYECEĞİZ"

En büyük sorunun hakemler olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, "Başkanın duruşu, iradesi çok önemli. Ona, buna, Ahmet'e, Mehmet'e, Hüseyin'e yarandığınızda kargaşa çıkıyor. Her hafta birine yaranabilirsiniz çünkü. Halbuki TFF statüsü ne diyor size; kurallar, kaideler belli. Adil ve eşit mesafede durarak herkese kuralları uygulamak. Başkan bu iradeyi ortaya koyarsa aşağıdaki tüm unsurlara bu duruş sirayet eder. Hakemler de bakıyor ki; başkan bir gün ona, bir gün buna yaranmaya çalışıyor. Onlar da ona uyuyor ve bu sorunlar ortaya çıkıyor. Böyle olunca sahada adalet olmuyor, kargaşa çıkıyor. En büyük sorun hakemler. Biz hakemlere çıkıp maçlarını adaletli bir şekilde yönetmelerini söyleyeceğiz. Buna rağmen size tepki gösteren bize gösteriyordur ve onlara da haddini bildirmek bize ait.

"BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ OLAN VATANDIR"

Amedspor'un kendisini desteklediğini ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Evet, görüştüm. Biz Türkiye'nin takımıyız diyorlar. Bu vatan bizim, spor kardeşliktir diyorlar. Bizimle bu diyaloga girdiğiniz için çok mutluyuz ve bunu da ancak sizinle yaparız diyorlar. Bizim için vazgeçilmez olan vatandır. Vatanını seven, sporda kardeşliği isteyene neden ön yargılı olalım ki? Allah nasip eder de federasyon başkanı seçilirsem ilk maçımı da Diyarbakır'da izleyeceğim.

"BİZE KİMSE FENERBAHÇE DÜŞMANI DİYEMEZ"

Tüm kulüplere aynı gözle baktığını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez. Ben hep söyledim; Fenerbahçe taraftarı bu ülkenin en muhteşem, takımına en çok sahip çıkan, gelir sağlayan taraftarı. Daha önce de söyledim bunu. Fenerbahçe'nin ileri gelenleri benim dostum, arkadaşım. Ama yönetici bazında biz bir kurumu temsil ederken o kurumu temsil edenlerin de sözlerine dikkat etmesi gerekiyor. Saha içinde başarıyı isteyen, arzulayan herkes bizim adil ve adaletli tarzımızdan faydalanacak. Tüm kulüplere aynı gözle bakıyoruz" açıklamasında bulundu.

"BİZE SÜREKLİ TEHDİTLER GELİYORDU AMA DİKKATE ALMADIK"

Başkan seçilirse hakemlerin hakkının verileceğini, herkesin istediği ortamın sağlanacağını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hakem kapaması olarak düşünmeyelim onu. FETÖ'nün kumpası vardı o dönem. Bize de sürekli tehditler geliyordu ama çok dikkate almadık. İyi transferler yapmıştık, iyi gidiyorduk. Bir Galatasaray maçında Denayer voleybolcu gibi blok yaptı, Cüneyt Çakır penaltımızı vermedi. Sonra Konya maçı, Antep maçı… Özellikle de Trabzon'da yapıyorlar, kaos çıksın diye. Hollanda'dan dava açıyorlar, Türkiye'den de değil. O konuyla ilgili. FETÖ'nün operasyonu. Bizim dönemimizdeyse hakemlerin hakkı verilecek, herkes bu hakemler şimdiye kadar neredeydi diyecek. O dönemlerden bu dönemlere geldik" diye konuştu.

"HERKESLE DOST OLACAĞIZ, HER MAÇA GİDECEĞİZ"

Türk futbolunun birliğe ihtiyacı olduğunu dile getiren Hacıosmanoğlu, "Şike gündemdeydi, konuşuluyordu. Bir genel kurulda ben bir konuşma yaptım. Trabzonspor'un Sivasspor'a şike ettiği konuşuluyordu. Ben de o zaman, Trabzonspor'un Sivasspor'a şike teklif etmesi Fenerbahçe'nin gelip Ofspor'a şike teklif etmesi gibi dedim ama sonra üzüldüm bunu dediğim için. Dostluğumuz var, Türk futbolunun birliğe ihtiyacı var. Daha dikkatli konuşacağım, orada ufak bir eksikliğim vardı benim. Önce gel bir kucaklaşalım dedim, sonra herkesi kucaklayacağız. Ben başkan, Mecnun Bey başkanvekili. Biz herkesle dost olacağız, her yerde maça gideceğiz."

"BU İNSANLARI TERK EDİP GİTME DURUMUMUZ OLMAZ"

100'ün üzerinde kulübün kendisine imza verdiğini söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizim doğuştan geri vites dişlilerimiz kırılmış. 100'ün üzerinde kulüp imza verdi bize. Devletin içinde, sivilde dostlarımız var önayak olan. Bu insanları terk edip gitme durumumuz olmaz. Bana ulaşan bir şey yok, ulaşma imkanı da yok. Bu ülkeyi yöneten sayın cumhurbaşkanımıza benim sonsuz saygım ve sevgim var"

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkan Adayı Hacıosmanoğlu: Bize kimse Fenerbahçe düşmanı diyemez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • barış özcan: Çevir kazı yanmasın ama Ekşi surat yerine bu gelirse daha iyi olur bence, bu biraz başına buyruk pek laf dinlemez gibi ve çok eğlenceli olabilir bu durum. Unutmayın hakemleri stada kilitledi, MAZALLLAH başkanlarıda dövmesin sonra :) 4 0 Yanıtla
  • ferhat eser: Bu birader bu sene BEŞİKTAŞ dünya yıldızlarını alıp geliyor şampiyon olmak için Türkiyenin adını daha fazla duyurmak için bu transferler emekle milyon eurolar ortaya koyularak yapılıyor seni tanımayız fazla ama gördüğümüz kadarıyla adaletli birisin elini vicdanına koy kazanırsan adaletli ol senden başka birşey istemeyiz futbol adalete susadı bu ülkede 2 1 Yanıtla

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