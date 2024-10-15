TFF Başkanı, 4 Büyükler'in başkanlarıyla televizyona çıkacak - Son Dakika
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TFF Başkanı, 4 Büyükler'in başkanlarıyla televizyona çıkacak

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın önerisiyle aldıkları kararı açıkladı. Hacıosmanoğlu, "Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5'imiz bir televizyon programına çıkıp konuşacağız" dedi.

15.10.2024 20:14  Güncelleme: 20:59
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Tüpraş Stadı'nda White Paper restoranın açılışında bir araya geldi ve basın mensuplarına açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, 4 Büyükler'in başkanları ile birlikte aldığı kararı da açıkladı.

DURSUN ÖZBEK: BU KULÜPLER 100 YILLIK ÇINARLAR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hasan Arat'a teşekkür ederek, "Bu kulüpler 100 yıllık çınarlar. Bizim çekişmek yerine bir mutabakatla ve bir anlayış içerisinde Türk futboluna hizmet etmekten başka bir amacımız olmamalı. İlk toplantımızı burada yapıyoruz. Hasan Bey'e bu daveti için teşekkür ediyorum" dedi.

HASAN ARAT: BİZLER EBEDİ DOSTUZ

Hasan Arat ise, "Dursun Özbek'in davetimize icabet etmesi çok kıymetlidir. Beşiktaş ve Galatasaray Türkiye'nin en büyük çınarlarından. Bizler ebedi dost ezeli rekabet eden kulüpleriz. Bunun bu şekilde devam etmesi önemlidir" ifadelerini kullandı.

HASAN ARAT: TABİİ Kİ KENDİ KULÜBÜMÜZÜ KORUYACAĞIZ

Bu buluşmaları sıklaştıracaklarını söyleyen Arat, "Hepimiz kendi kulübümüzü tabii ki koruyacağız. Centilmenlik sınırını bozmadan bunu sürdüreceğiz. Bu buluşmaları sıklaştıracağız" sözlerini de sarf etti.

HASAN ARAT: SAMİ YEN'İ DE ZİYARET EDERİZ

Hasan Arat ayrıca, "Biz her Süleyman Ağabey'in mezarını ziyaret ettiğimizde Ali Sami Yen'in ziyaretini de yaparız. Onlar bizim büyüklerimiz. Taraftarlarımızın da buna duyarlı olmasını istiyoruz. Onlara karşı hiçbir tezahürat yapmamamız lazım" şeklinde konuştu.

HACIOSMANOĞLU: BİZ BURANIN PATRONU DEĞİLİZ

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada "Futbolun barış ve kardeşliğe hizmet etmesini istiyoruz. Biz buranın patronu değiliz. Allah nasip etti ve biz de hizmet etmeye geldik. Biz de rahmetli Süleyman Seba, Ali Sami Yen gibi anılmak istiyorsak onlar gibi davranmamız lazım. Bizim de kurullar olarak hatalarımız var. Niyetimiz halis ve akıbetimiz de güzel olur inşallah" dedi.

HACIOSMANOĞLU: 5'İMİZ TV PROGRAMINA ÇIKACAĞIZ

4 Büyükler'in başkanları ile aldıkları kararı açıklayan Hacıosmanoğlu: "İnsanlar iletişim halinde olursa sonuç alırsınız. Sağ olsun başkanlar güzel mesajlar verdiler. Bu böyle devam edecek. Hasan Arat başkanımızın bir önerisi oldu. Büyük kulüpler her seferinde bir yerde yemekte bir araya gelecek. Sonra da hep beraber 5'imiz bir televizyon programına çıkıp konuşacağız" açıklamasını yaptı.

TFF Başkanı, 4 Büyükler\'in başkanlarıyla televizyona çıkacak

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Dursun Özbek, Galatasaray, Hasan Arat, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı, 4 Büyükler'in başkanlarıyla televizyona çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    4 büyük yok 2 büyük BEŞİKTAŞ ve fenerbahçe var 29 38 Yanıtla
  • Ersin Yilmaz:
    Tek büyük Anadolu’nun beyefendısı ıstanbulu darmadağın yapan TRABZONSPOR 15 29 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    2 KÜÇÜK VAR BIRI 8TAŞ TAYTLI KULÜP, DIGERI 7BAHCE BIRDE BUNLARIN KOMUTANI, KOCASI BABASI FERHATIN HADDINI BILDIREN GALATASARAY 15 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    UEFA VE SÜPER KUPA SAHIBI, 24 SAMPIYONLUK SAHIBI 57 KUPA SAHIBI GALATASARAY TAYT YIRTICI DIR DIKKAT EDIN 8 TAŞ 10 8 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TAYTLI KULÜP SALINCAK I COK SEVDI, G.T KORKUSUNA , SALINCAK TAN ATARLAR DIYE TEK KAF EDEMIYOR 8 5 Yanıtla
  • Mustafa Kemal Kızıltaş:
    Aslınızın Şampiyonu Trabzon spor tek büyük 7 4 Yanıtla
  • rifat ercan Atalay:
    Ne lüzumsuz bir toplantı. Parayı cebinizden verin. Bu Halk bıktı artık vergileri verip kendilerini birsey zannederek hava arat bürokratlardan. 2 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talata renkli taytı Beşiktaş çarşısı giydirmiş istanbul sokaklarında dolaşıyor kendisi şuan hahahaha :)))) 1 2 Yanıtla
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