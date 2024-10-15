TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nın primini açıkladı - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nın primini açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası\'nın primini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması durumunda milli futbolculara Bodrum'dan villa vereceğini açıkladı. Hacıosmanoğlu, bu primi kendi cebinden vereceğini de vurguladı.

15.10.2024 21:17
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın "Az Önce Konuştum" programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanması durumunda verilecek primi açıkladı. TFF başkanı, bu primi kendi cebinden vereceğini de sözlerine ekledi.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"TARİHİMİZİN EN KARAKTERLİ KADROSU"

" İzlanda'da stat tamamen buzdu. Hatta UEFA yetkilileri ertelemeyi düşündü ama sonra oynayalım dediler. Montella hocanın oyuncularla diyaloğu çok iyi. Maç öncesi toplantıda ben de ufak bir konuşma yaptım ve şunu söyledim: 45 senedir futbol camiasının içinde olan bitenlere şahit oluyorum. Bana göre bu kadro tarihimizin en karakterli kadrosu. Sağ olsun arkadaşlar da saha aslan gibi mücadele ettiler.

"8 YAŞINDAKİ KIZIM HOLLANDA MAÇINDAN SONRA 'GİT FUTBOLUN BAŞKANI OL' DEDİ"

Hollanda maçından sonra hepimiz üzüldük. 8 yaşındaki kızım 'baba niye üzülüyorsun, önümüzde Dünya Kupası var. Git futbolun başkanı ol. Dünya Kupası şampiyonu olacağız' dedi. Hedef koyacaksınız kendinize. Kadromuz gerçekten çok iyi. Milletler Ligi'ni 1. bitirirsek Dünya Kupası için play-off oynayacağız. Kayseri'de herhalde Galler'i yeneriz.

FUTBOLCULARA DÜNYA KUPASI PRİMİ: BODRUM'DA VİLLA

22 senedir Dünya Kupası'na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkan varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum'da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası'na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF'ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri."

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Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 2026 Dünya Kupası'nın primini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ALİÇO null:
    yanan ormanların yerine 4 bin beton villa , vallahi güzel fikir 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    takat yelbuzunannesi Afyon kaymağı gibi misss 2 0 Yanıtla
  • Cihan Uysal:
    nerden geliyor bu para 2 0 Yanıtla
  • rıdvan öztürk:
    Vay be.. nerden geliyo bu kadar para.. nasil bi zenginlik bu.. biz evin yolunu bulamiyoz.. yalan dunya.. 1 0 Yanıtla
  • Necdet Kır:
    vay güzel ülkem vay 0 0 Yanıtla
  • sudem meliss:
    2026 Türkiye ye yakışmaz hem para nereden geliyor sponsor ve sayre 0 0 Yanıtla
  • Kamil Şenel:
    İyi birşey yapıyormuş gibi. Babasının çiftliği federasyon tabi. O makamda cebinden de olsa yapamazsın bunu. İnsanları kendine mecbur etmenin başka bir yolu. Ayıp diyecem ama o kadar ince fikir sizde ne arar. 0 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yalan 0 0 Yanıtla
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