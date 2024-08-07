TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı ifadeye takıldı: Bir takımın kaptanı bunu demez - Son Dakika
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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı ifadeye takıldı: Bir takımın kaptanı bunu demez

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu\'nun kullandığı ifadeye takıldı: Bir takımın kaptanı bunu demez

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İtalya'dan kendisini tebrik için arayan Hakan Çalhanoğlu'nun "Gözümüz aydın" demesini yadırgadığını ifade etti. Hacıosmanoğlu, "Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, hayırlı olsun der. Burada bile mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz" dedi.

07.08.2024 12:16
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Türkiye futbol Fedrasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildikten sonra milli futbolu Hakan Çalhanoğlu'nun kendisini aradığını ve destek mesajı verdiğini söyledi.

"BİR TAKIMIN KAPTANI BUNU DEMEZ"

Aralarındaki konuşma sırasında Hakan Çalhanoğlu'nun "Gözümüz aydın" dediğini belirten Hacıosmanoğlu, "Beni İtalyan bir numara aradı ama kayıtlı olmayan numaraları açmıyorum. Sonra bir mesaj geldi, 'Başkanım ben Hakan Çalhanoğlu, arayabilir miyim?' yazıyordu. Kaptan aradığında ilk söylediği 'gözümüz aydın' oldu. Bir takımın kaptanı gözümüz aydın demez, hayırlı olsun der. Burada bile mesaj var. Bu futbolcuların öz güvenini yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

İşte TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları;

"Ben Avusturya'yı yendikten sonra şampiyon olacağımıza inanıyordum, öyle bir inancım vardı. Adaylığımı açıklamadım, milli takıma zarar vermemek için. Hiç olmayacak şekilde Hollanda'ya elendik, elendikten sonra adaylığımı açıkladım. Sağ olsun Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu, Ege, Akdeniz, Karadeniz tüm bölgelerden, daha çok adaletsizlikten ezilen Anadolu diye tabir edilen, haksızlığa uğrayanlar bizi umut ışığı olarak gördü. Birebir konuşmalarda o hissiyatı hissettik. Sonuçta Türk futboluna adil adaletli, sportif başarıların sahada kazanılacağı konusunda teveccüh gösterdiler. 12 günlük çalışma sonunda sağduyulu insanlar bize güvenerek bu görevi tevdi ettiler. Tek talimat verdim, renk ayrımı yok, güçlü ayrımı yok. Tek durum var, haklı olan güçlüdür.

''ÇOK BÜYÜK SORUNLAR VAR''

Tek başımıza olacak iş değil. Çok büyük sorunlar var. Her ligin sorunlarını teknik ekipler kurarak kulüplerle istişare halinde, futbolun marka değerini koruyacak şekilde kararlar almaktır. Sorunlar çok ama bunları ortak noktada, amaç marka değerini yükseltmekse, istişare halinde çözmek çok kolay. Ben yaptım oldu dersen çözemezsin. Amacımız bu şekilde Türk futboluna hizmet etmek.

"KAYPAK OLMAYA GEREK YOK"

Çok basit... Türk futbolunun adil ve adaletli yönetime ihtiyacı var. Asıl güvensizliği yaratan bu. Bunu sağlamak zor değil. Kaypak olursanız, her hafta birine yaranmaya çalışırsanız kaos ortamı oluyor. Kaypak olmaya gerek yok. Doğru ve adaletli olup, renk güç ayrımı yapmadan herkese eşit mesafede olursanız kaos ortamı olmaz. Cenabı Allah'a şükürler olsun ki o iradeye hakimiz, o irade bizde var. Onu uygulamak için zorlanmaya gerek yok. Adil ve adaletli olacaksınız, herkese eşit mesafede olacaksınız. Futbolun patronu diye bir şey yok. Bize teveccüh gösterilmiş, başkan seçilmişiz. Saha içinde başarıyı yakalamak isteyenin hizmetkarıyız. Saha dışında manipüle etmeye çalışanlar, geçmiş hayatımızda baktıklarında olaylara karşı vermiş olduğumuz tepkilerden nelerle karşılaşacaklarını anlarlar.

YABANCI KURALI

Sıkışık olan kulüpler vardı. Nefes almaları adına bir karar aldık. Tüm kulüplerle birebir görüşerek hallediyoruz. Bunun bir kritere bağlanması lazım. Avrupa'daki örneklere bakmak lazım. Kulüpler Birliği'nde de söyledim, biz karşılıklı olarak Türk futbolunun menfaatlerini düşünerek almamız lazım. Karar alıp kalıcı yapmalıyız. Hele benim olduğum dönemde, o kuralın esnetilmeden uygulanması lazım. 1-2 sezon sonra, biz burada durduğumuz sürece kural esneyecek mi, hayır esnemeyecek. Sabitleştireceğiz. UEFA, FIFA kriterleri var. Takımlarımızı çok zor şartlar bekliyor. Çözüme kavuşturmamız lazım. Bu şekilde devam ederse büyük takımların da lisans alma şansı olmayacak. Temel sorunlarımız var. İletişim halinde ortak akılla karar alacağız. Aldığımız kararlar kalıcı olacak. Sezon başı, sezon sonu değiştirme olmayacak.

"MONTELLA İLE DEVAM EDECEĞİZ"

Güzel bir jenerasyon yakaladık. Montella takımın başında. Kendisiyle devam edeceğiz. Süper Kupa maçında görüştük. Toplantı yapacağız. Onlara daha iyi ortamlar sağlamak görevimiz. 9 yaşında kızım var, Hollanda'ya elendikten sonra üzüldü, baba sen Türk futbolunun başına geç, bu bitti ama Dünya Kupası var, şampiyon olacağız dedi. Onun temiz kalbiyle Cenab-ı Allah inşallah nasip eder."

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Futbol, İtalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı ifadeye takıldı: Bir takımın kaptanı bunu demez - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Yusuf cihan: Bişey dememiş Adam büyük bişey yapmış gibi basın açıklaması yapıyorsun 60 17 Yanıtla
  • Fevzi Kocakulak: Başkanım bu mert duruşunuz devam etsin Bazen TS zararına bile olsa 33 25 Yanıtla
  • Naip Kaua: tamamda o sana özelden demiş senin yaptığın ne o gençi ifşa ediyorsun yakıştımı 2 kişi arasında gecen görüşmeyi millete duyurmak bizden hiç bişey olmaz 46 6 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Güzel konuşmuş 30 14 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: sayın başkan durumu iyi değerlendirmiş sporcuların politik davranışları yanı sıra menfaatçi çıkışlarına acil müdahale etmek gerekiyor sporcu sporcu olarak kalmalı 31 12 Yanıtla
  • Uğur Demir: Mert adam... 22 13 Yanıtla
  • Kadir Can: TFF başkanı Hakan Çalhanoğlu Almanya'da doğup büyüdüğü için bazı kelimeleri karıştırabilir konuyu başka yere çekme bu adam sürekli Almanca konuşuyor küçüklüğünden itibaren ve bazı kelimeler yanlış soyleyebilir bunu yaşadım çünkü 30 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Boş boş konuşuyor. 4 0 Yanıtla

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