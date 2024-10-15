TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor

Spor

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam

Motosikletliler kaçmak için her yolu denedi ama yetmedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında önümüzdeki sezon yabancı kuralının değişeceğini açıkladı.

"YABANCI SINIRI KALKACAK"

Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırının kalkacağını belirten Hacıosmanoğlu, "1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ HAVUZUMUZ AZ"

Bütün kulüplerle görüşme halinde olduklarını belirten TFF başkanı, "Mali konularda birçok sorunlar var. Yabancı sınırını çözmek zorundayız. Yerli havuzumuz az. Kimse Amatöre bakmıyor ama Türk futbolunun kurtuluşunun burada olduğuna inanıyorum. Avrupa'nın hiçbir liginde 19'lu takım görüyor musunuz?"

SÜPER LİG VE 1. LİG'DEKİ YABANCI KURALI

Trendyol Süper Lig kulüpleri, A takım listelerinde 14 tane yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilen takımlar, sahaya ise 11 yabancıyla çıkabiliyor. Trendyol 1. Lig'de ise A takım listelerinde 8 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Bunların 6'sı müsabaka isim listesinde ve sahada yer alabiliyor.