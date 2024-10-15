Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında önümüzdeki sezon yabancı kuralının değişeceğini açıkladı.
Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırının kalkacağını belirten Hacıosmanoğlu, "1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz" ifadelerini kullandı.
Bütün kulüplerle görüşme halinde olduklarını belirten TFF başkanı, "Mali konularda birçok sorunlar var. Yabancı sınırını çözmek zorundayız. Yerli havuzumuz az. Kimse Amatöre bakmıyor ama Türk futbolunun kurtuluşunun burada olduğuna inanıyorum. Avrupa'nın hiçbir liginde 19'lu takım görüyor musunuz?"
Trendyol Süper Lig kulüpleri, A takım listelerinde 14 tane yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilen takımlar, sahaya ise 11 yabancıyla çıkabiliyor. Trendyol 1. Lig'de ise A takım listelerinde 8 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Bunların 6'sı müsabaka isim listesinde ve sahada yer alabiliyor.
Son Dakika › Spor › TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (28)