TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor

Geniş Video İzle

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı kuralının önümüzdeki sezon değişeceğini duyurdu. 1. Lig'de yabancı futbolcu olmaması gerektiğini savunan Hacıosmanoğlu, "Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz" dedi.

15.10.2024 21:43  Güncelleme: 22:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ekol TV'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında önümüzdeki sezon yabancı kuralının değişeceğini açıkladı.

"YABANCI SINIRI KALKACAK"

Önümüzdeki sezon yabancı futbolcu sınırının kalkacağını belirten Hacıosmanoğlu, "1. Lig'de yabancının ne işi var. Süper Lig'de yabancıyı serbest bırakacağız. 11 tane yabancıyla oynayabiliyorsunuz. Kısıtlama koymanın bir anlamı yok. Ama kriter getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"YERLİ HAVUZUMUZ AZ"

Bütün kulüplerle görüşme halinde olduklarını belirten TFF başkanı, "Mali konularda birçok sorunlar var. Yabancı sınırını çözmek zorundayız. Yerli havuzumuz az. Kimse Amatöre bakmıyor ama Türk futbolunun kurtuluşunun burada olduğuna inanıyorum. Avrupa'nın hiçbir liginde 19'lu takım görüyor musunuz?"

SÜPER LİG VE 1. LİG'DEKİ YABANCI KURALI

Trendyol Süper Lig kulüpleri, A takım listelerinde 14 tane yabancı futbolcu bulundurabiliyor. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilen takımlar, sahaya ise 11 yabancıyla çıkabiliyor. Trendyol 1. Lig'de ise A takım listelerinde 8 yabancı futbolcuya yer verilebiliyor. Bunların 6'sı müsabaka isim listesinde ve sahada yer alabiliyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Kısıtlama, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • sudem meliss:
    Bak Kardeşim GS ya leke sürüyorsun Ferhat Bozuntusu kalın kafalı anlamıyorsun GS alın teriyle şampiyon oldu 23 32 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ibrahim başkan 5sarayın son 2 sezonki maçlarını inceleyin 25 26 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN BUTUN SAMPIYONLUKLARI INCELENMELI TAYTSIZ ÇIKTIĞI MACLAR IPTAL EDILMELI, 20 20 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN SALINCAK TA OTURARAK KAZANDIGI SAMPIYONLUKLAR IPTAL EDİLMELİ 14 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    RAHMİ KOÇ VE HASAN ARAT 5saraylıları fena TİTRETMİŞ 9 17 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FERHAT ESER IN ANASI, BACISI 7 DUVENI BENTDERESINDE 11 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    talat yelbuz un beyaztenligacisi afyonda kaymağını verecekmis futbol severlere duyrulur 6 12 Yanıtla
  • ferhat eser:
    DİN İMAN BEŞİKTAŞ ULAN 3 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    FERHAT GEL BEN DE DONDURMALI KAYMAK VAR YALA , SULALENE YALAT 9 7 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    Tabi kıstas olmalı rafadan Silva, immoblayzir, joooo meri , cembercibasi ucuzdayi, sivenson, mazuaki, gibi kendi ülke milli takımında ol.ayxn sıradan oyuncular gelmemeli, 3 9 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
19:08 Rojin’in cansız bedenini bulan işçi konuştu Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2024 23:19:29. #1.11#
SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan yabancı kuralı açıklaması: Önümüzdeki sezon değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.