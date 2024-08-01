TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak - Son Dakika
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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye\'de temsilcilik açacak

Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group, Trendyol Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhalesi imza töreninde bir araya geldi. Törende konuşan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerini yükseltmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, FIFA'nın İstanbul'da temsilcilik açacağını duyurdu.

01.08.2024 17:04
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Türkiye Futbol Federasyonu ve Yayıncı Kuruluş beIN Media Group arasında Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig Yayın İhalesi imza töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly, kulüp başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşan başkan Hacıosmanoğlu, FIFA'nın Türkiye ile ilgili aldığı kararı duyurdu.

HACIOSMANOĞLU: FUTBOLUN PATRONU BİZ DEĞİLİZ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yakın zamanda bir seçim geçirdiğini hatırlatarak sözlerine başlayan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Dünyaya örnek bir şekilde delegasyonun oylarıyla bize teveccüh gösterildi. Türk futbolunun yıllardan beri iradeye ihtiyacı vardı. Bu irade koyulmadığından dolayı futbol kaos ortamına girilmiştir. Mecnun başkanla bir araya geldik, ufak bir daire çizdik. Bu daire büyüdü ve bugün bu noktayız. Türk futbolunun adil, adaletli, tarafsız, herkese eşit mesafede hizmet edilmeye ihtiyacı var. Biz yönetmek üzere futbol ailesi tarafından seçildik. Futbolun patronu biz değiliz. Futbol patronları amatör, 3. Lig, 2. Lig, 1. Lig ve Süper Lig başkanları ve unsurlarıdır" ifadelerini kullandı.

HACIOSMANOĞLU: TÜRK FUTBOLUN MARKA DEĞERİNİ YÜKSELTECEĞİZ

"Sportif başarıyı sahada kazanmak isteyenlerin hizmetkarız" diyen Hacıosmanoğlu, "Sportif başarıyı farklı manipülasyonlarla saha dışında kazanma arzusu olanlar da şunu bilmesini istiyorum, geçmiş hayatımıza baktıklarında nelerle karşılaşabileceklerini tahmin edebilirler. Biz futbolun barış, kardeşlik, genç nesillerimize örnek olarak yönetilmesini istiyoruz. Geçmişte yaşadıklarımızı bir tarafa bıraktık. Formalarımızı Mecnun başkanla çıkardık, her tarafımız kırmızı-beyaz. Türk futbolunun marka değeri inebileceği yere kadar indi. Futbol ailesiyle, iletişim içinde sorunları beraber tespit edip, kalıcı uygulamaları da yine beraber belirleyip, inanıyorum ki Türk futbolunun marka değerini hak ettiği seviyeye çıkarırız" açıklamasını yaptı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak

HACIOSMANOĞLU FIFA, İSTANBUL'DA TEMSİLCİLİK AÇACAK

İbrahim Hacıosmanoğlu, "İki gün önce FIFA başkanın davetiyle Paris'te toplantı yaptık. Infantino, 'Türkiye lider bir ülke, hem Balkanlarda hem Türki cumhuriyetlerde, Afrika'da da lider olarak hizmet etmesini istiyoruz' dedi. Ben de espri yaptım, Napolyon 'Dünya tek devlet olsa, başkent İstanbul' dedim. 'FIFA'nın, İstanbul'da temsilciği yok' dedim, 'Çok arzu ediyoruz' dedi. Tarihi bir bina bulup, FIFA'nın temsilciliğini İstanbul'da açacağız. Futbol ailesiyle beraber gurur yapmadan, kibir yapmadan, Türk futbolun marka değerini hep beraber yukarıya taşıyacağız" diye konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak

AL-OBAIDLY: EN YÜKSEK TEKLİFİ YAPTIK

Süper Lig'de maçları 3 sezon daha yayınlayacaklarını söyleyen beIN Media Grup CEO'su Yousef Al-Obaidly ise, "Türkiye'nin lider yayıncısı olarak beIN Sport, Süper Lig'i 3 sezon daha yayınlayacağından memnuniyet duyuyoruz. TFF başkanına teşekkür etmek istiyorum, bu toplantı ve yaptığımız görüşme için. Bunun yanı sıra İbrahim Hacıosmanoğlu'nu başkanlığından dolayı tebrik ediyorum. Siz ve ekibimizle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım tüm kulüplere fayda sağlayacak şekilde beraber çalışmaya devam edeceğiz. Süper Lig yayın haklarına en yüksek teklifi vererek aldık. 23 yıldır katkı veriyoruz ve buna devam edeceğiz" dedi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak

AL-OBAIDLY: SÜPER LİG 40'TAN FAZLA ÜLKEDE YAYINLANACAK

TFF, Digitürk ve Kulüpler arasındaki ilişkinin temelinde güven olduğunu vurgulayan Al-Obaidly, "Türk futbolunun en büyük destekçilerinden biri olarak Süper Ligi çeşitli ülkelerden yayınlamaya devam edeceğiz. 40'tan fazla ülkede yayınlanacak. Süper Lig, Avrupa'nın en değerli 6. ligidir. İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde daha da artıracağız. Korsan yayıncılık sadece Türkiye'de değil, küresel anlamda da futbolu tehdit etmektedir. Bunun önüne geçmek için hep beraber hareket etmeliyiz. Tüm Türk futbolunu desteklemek istiyoruz, amatör kulüplere direkt destek vermek istiyoruz. Ülke çapında 50 farklı amatör kulübü destekliyoruz. 1300'den fazla amatör kulüp var. Türkiye'de futbol her seviyede gelişmekte ve ilham vermektedir. TFF ile birlikte çalışarak gelirleri artırmak istiyoruz. İbrahim Bey'in yaptığı çalışmalarla çeşitli girişimlerimiz var. Bununla birlikte Türk futboluna daha fazla katkı sağlayacağız. Kulüplerle birlikte çeşitli projeleri değerlendirmekteyiz" değerlendirmesini yaptı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Medya, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu! FIFA, Türkiye'de temsilcilik açacak - Son Dakika
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