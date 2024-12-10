TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'na \'\'Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü\'\' verildi

Mehmet İsmaİloğlu:

Ne zaman geldi neler yaptı ne kupalar aldı da biz haberimiz olmadı hangi Türk takımı avarupada başarılı oldu milli takım dünya şanpıyonu yada Avrupa şanpıyonu oldu. Biz mi görmedik kim yada kimler tarafından aldı o ödülü