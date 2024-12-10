TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ''Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'' verildi - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ''Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'' verildi

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futboluna üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirildi. Hacıosmanoğlu, düzenlenen törende ödülünü aldı ve futbolun adaletli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

10.12.2024 13:02
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, medya spor zirvesinde Türk futbolunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday olduğunu ve delegelerin güvenini boşa çıkarmamak için görevine dört elle sarıldığını belirtti.

ÖDÜL ALDI

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Spor Zirvesi programında Üstün Hizmet Ödülü'ne layık görüldü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'na \'\'Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü\'\' verildi

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ''Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü'' verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Hakan ÖZTÜRK:
    tam komedi filmi vallahi ey gidi bee 37 4 Yanıtla
  • Mert null:
    Ya milli bir başarisi olmadı yeni geldi neyi değiştir di takımlar bir birine şerefsiz deyim duruyor bundan dolayı mı ödül aldı acaba 26 2 Yanıtla
  • Barış:
    Nasıl yani :) komedi 23 4 Yanıtla
  • Behlül Çakar:
    Sene başından beri ise GS'ı, teknik direkötürünü, başkanını hedef alıyor tehdit ediyor. GS aleyhine FB lehine usulsüzlük yapan hakemleri överek AYRICALIK sağlıyor! Yalılarda çiftliklerde salıncağa oturmanın mükafatı. 26 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz:
    Bu değilmidi hakemi odaya kitleyen zat 22 1 Yanıtla
  • Mehmet İsmaİloğlu:
    Ne zaman geldi neler yaptı ne kupalar aldı da biz haberimiz olmadı hangi Türk takımı avarupada başarılı oldu milli takım dünya şanpıyonu yada Avrupa şanpıyonu oldu. Biz mi görmedik kim yada kimler tarafından aldı o ödülü 14 0 Yanıtla
  • Ali AKÇACIK:
    Film yeni başlıyor demekki 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun böyle devam 5 5 Yanıtla
  • Sabahattin Akıncı:
    kendi kendini ödöllendiriyor 9 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Hahahah şaka gibi. Kahkahaya boğulduk 5 arkadaş burda. Hahahah 9 0 Yanıtla
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