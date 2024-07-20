TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu\'ndan Vincenzo Montella kararı

Spor

Mehmet Büyükekşi'den koltuğu devralarak yeni TFF Başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın geleceği ile ilgili de kararını verdi.

MONTELLA İLE BİR ARAYA GELECEK

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Takımın performansından memnun olduğunu dile getiren İbrahim Hacıosmanoğlu, Teknik Direktör Vincenzo Montella ile en kısa sürede bir araya gelecek. TFF'nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldıktan sonra milli takımlardan sorumlu üye ile birlikte Montella'ya destek verileceği ve hedefin önce Avrupa Uluslar Ligi sonra Dünya Kupası elemeleri olduğu vurgulanacak.

Hacıosmanoğlu'nun iyi bir jenerasyon yakalayan milli takımın Montella ile önümüzdeki dönemde daha başarılı olacağına inandığı belirtilirken yeni TFF başkanı, genel kurulda yaptığı konuşmada da bunun altını çizmiş ve "Ben Avusturya maçından sonra Milli Takım'ın finale kadar gidebileceğini hatta kupayı kazanacağını düşünmüştüm. Ama olmadı. Önümüzdeki turnuvalarda bunu başarabilecek potansiyele ve güce sahibiz" ifadelerini kullanmıştı.

"MONTELLA'YA HER TÜRLÜ DESTEK VERİLECEK"

İtalyan teknik adam Montella ile yapılacak ilk toplantıda kendine her türlü desteğin verileceği tekrarlanacak ve Milli Takım'ın yakaladığı sinerjinin koybolmaması için gereken ne varsa yapılacak. Montella'nın yeni yönetimle yola devam etmesi için de Süper Lig'de eski çalıştırdığı takımın kulüp başkanı Murat Sancak'ın devreye gireceği kaydedildi. Bilindiği gibi Sancak, genel kurulda Hacıosmanoğlu'nın divan başkanı olarak önerilmişti.