TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tesislere girebilmek için hendekten atladı

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanda ile İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı maç öncesinde Ege bölgesinde kulüp ziyaretlerinde bulundu.

HENDEKTEN ATLADI

Ziyaretinin ilk durağı olan Manisa Futbol Kulübü'ne gelen Hacıosmanoğlu, kulübün Fikri Bayrıl Tesisleri'ne girişte, etrafta süren altyapı kazı çalışmaları nedeniyle hendekten atlayarak girebildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile siyah-beyazlı kulüp arasında süregelen anlaşmazlık sonucunda, sembolik kirayla kullanılan tesislerin tahliye edilmesi istenirken, Fikri Bayrıl Tesisleri'nin su sayaçları da kaçak kullanım iddiasıyla sökülmüş ve çevresi iş makineleri ile kazılmıştı.

Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu üyesi ve Manisa Futbol Kulübü'nün eski başkanı Mevlüt Aktan ile birlikte kulüp tesislerine geldi. Kulüp Başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetimiyle bir araya gelen Hacıosmanoğlu, kazı çalışmalarının sürdüğü alanı aşarak tesise giriş yaptı. Başkan Hacıosmanoğlu'na, ziyaret sırasında Yasemin Buket Aktan tarafından çiçek takdim edildi.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ: ÇOK ÇİRKİN GÖRÜNTÜLER

Basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Hacıosmanoğlu, yaşanan duruma tepki göstererek, "Engellerin üzerinden atlayarak geldik. Bir anlam veremedim. Yetkililerle ben de konuşacağım. Bu ne Türkiye'ye yakışıyor ne de bizim ulaşmak istediğimiz barış-kardeşlik futbolu iklime katkıda bulunmalarını istiyoruz. Görüntüler çok çirkin görüntüler. Biz de yetkililerle bu konuyla ilgili görüşmeler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mevlüt Aktan'ın Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni yönetimine katılmasının ardından, Manisa Futbol Kulübü Başkanlığı görevini devralan eşi Yasemin Buket Aktan, Hacıosmanoğlu'na bu ziyaret sırasında ev sahipliği yaptı.