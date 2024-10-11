TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Spor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı VAR hakemi tartışmalarını bitirdi. Konuyla ilgili gelen soruya cevap veren Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" dedi.

11.10.2024 18:26
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'u ziyaret ederek kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım ile bir süre görüştü. Hacıosmanoğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN YABANCI ÇÖPLÜĞÜNDEN KURTULMASI ALTYAPIDAN GEÇİYOR"

Futbolda barış ve kardeşliğin ön planda olmasını istediklerini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Gençlerimize iyi örnek olmak istiyoruz. Sağ olsun, başkanımız Yüksel Yıldırım da burada güzel yatırımlar yapıyor, altyapıya önem veriyor. Biz de futbolun altyapı yatırımından, gençlerin yetiştirilmesinden, Türkiye'nin yabancı çöplüğünden kurtulmasının buradan geçtiğine inanıyoruz. O yüzden Başkanı tebrik ediyorum. Bizim de ülke genelinde bu konuyla ilgili çalışmalarımız var. Kapsamlı şekilde bakanlıklarla beraber yapacağız. Sayın Başkanım dedi ki, 'Bizi pilot bölge seçerseniz iyi olur." değerlendirmesinde bulundu.

"KAVGA EDEREK YUKARIYA ÇIKARAMAZSINIZ"

Samsun ve Trabzon arasında bir sorun bulunmadığına işaret eden Hacıosmanoğlu, şöyle devam etti;

"Trabzon ile Samsun'un arasında sorun olma gibi bir durum söz konusu değil. Ben Samsunspor forması giyip Samsunsporlu seyircilerin arasında da maç seyredeceğim. Kaldı ki ben Diyarbakır'a gittim, maç seyretmeye. Artık bu iklimi değiştirelim. Geçen hafta 4 büyük kulüp başkanıyla üç saatlik toplantı yaptık. Kavga ederek marka değerini yükseltemiyoruz. Bunun Avrupa'da örnekleri var. Aslında biz ortağız, bir şirket var. Herkes şirketin hissedarıdır ama hafta sonu sahada rakibiz. Mücadele edecek takımlar, sahada oynayacak, hak eden kazanacak ama maç bittikten sonra bir şirket, bir ortak, bunu kavga ederek büyütemezsiniz, marka değerini yukarıya çıkaramazsınız. Yıllardan beri bu kısır döngü devam ettiği için Türk futbolu, bugün 500 milyon dolar yayın gelirinden 80'e düşmüştü, bugün 180 ama amacımız kardeşlik hukukunu geliştirip, marka değerini yukarıya çıkarıp 500 değil, 1 milyar dolara niye çıkmasın? Biz el ele vereceğiz, Türk futbolunu bu noktaya taşıyacağız."

"UEFA, EN İYİ HAKEM HOCASINI GÖNDERDİ"

Hacıosmanoğlu, topun oyunda kalma süresini artıracak ve futbolun marka değerini yükseltecek yenilikler yapacaklarını dile getirerek, "UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den ricada bulunduk, Avrupa'nın en iyi hakem eğitmen hocasını gönderdi. Federasyonumuzda işe başladı. Siyah, anında beyaz olmuyor. Burada 20-30 senenin birikimi var. Şu an genç, pırıl pırıl hakemlerimiz var. Onları karakterli ve ahlaklı şekilde yetiştireceğiz. Eksikler de zaman içinde tamamlanacak. Elbette ki sahadaki hakem performansı da futbolun kalitesinde çok önemli. Zamana ihtiyacımız var. Zamanla kulüplerimizle el ele vererek bunları düzelteceğiz." diye konuştu.

YABANCI VAR HAKEMİ

Bir basın mensubunun, "Gündeminizde yabancı VAR hakemi var mı?" sorusu üzerine Hacıosmanoğlu, "600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?" ifadesini kullandı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yabancı hakem tartışmalarına son noktayı koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Emin Erol:
    feto var siz feto ya güvenin fenerbahçe nin hakkı yeniyor kimin umurunda 16 10 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    o zaman hakemleriniz adam gibi yonetsin. magya dan baskan olmaz 11 2 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Niye Bu yabancı hakem getiripte Ülkenin parasını yurt dışına gönderme isteği var insanlarda Onlara vereceğiniz parayı genç Türk hakemleri yetiştirmek için harcayın 6 5 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ama bunlar geriye düşünce durup dururken ortada hiçbişey yokken ligi bitirtmeyiz diyorlar sonra hakemler 360 derece dönüyor Türk futbolu 1 adım ileri gidemiyor 5 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    İNADINA ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ YAZDIRACAĞIZ 2 2 Yanıtla
  • Emrah Aytekin:
    Osmanlı bir hanedandır,ırk değildir. Asil ve tek ırk Türklüktür. 4 0 Yanıtla
  • Fatih Çoban:
    Çıkarları neyse o ülke futbolu umurlarında değil Gerçekler Ortada !!! 2 0 Yanıtla
  • Msahin1907 msahin:
    Türk Hakem olsun Ama Eskisi gibi Asker kökenli olsun Öyle olursa Asker hiç bir zaman hak yemez 1 0 Yanıtla
  • Taha Göktaş:
    Evet onlara güveneceğiz Türk hakemleri gerçekten rezalet her şeye fual veren ve 3 büyükleri yerine göre koruyorlar 0 0 Yanıtla
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