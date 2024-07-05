Mehmet Büyükekşi\'nin verilen cezaya öfkesi dinmiyor: 11 tane Merih Demiral sahada olacak

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde yarın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği 2 maçlık cezaya değinen Büyükekşi, taraftarları sağduyulu olmaya çağırarak gereken cevabın sahada verileceğini söyledi. TFF Başkanı, "Yarın sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Herkes Merih için oynayacak" dedi.

Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları şu şekilde;

"BİR BATILI DEVLETİN AÇIKLAMASINDAN SONRA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

"Bugün Merih'e verilen ceza haksız, hukuksuz, adaletsiz ve çok büyük bir siyasi olayı gündemimize getirmiştir. En büyük örneği bir başka oyuncuya verilen ceza. Merih'e verilen cezaya baktığımızda maçın delegesi, raporunda herhangi bir şey yazmamıştır. Bir batılı devletin bakanının açıklamasından sonra soruşturma başlatılmıştır. Bu da ne kadar yanlı olunduğunun belirtisidir. Verilen kararı kınıyoruz.

"SİYASİ MANASI YOK"

Yapılan hareketin siyasi bir manası yok. Yüzyıllardır, Türk milletinin Türklüğünü simgeleyen bir harekettir. Ben otelde gidip futbolcularımızı tek tek karşıladım. Hem hocamızla hem de oyuncularla bu konuyu konuştuk."

"CEVABI SAHADA VERECEĞİZ"

Biz bu kararı kınıyoruz. TFF olarak gerekli girişimleri yaptık. 27 sayfalık bir savunma hazırladık. Ancak gördük ki, daha savunmamız alınmadan 1 gün önce bir gazeteye verilmiş. 27 sayfalık savunmanın okunması bile saatler alır. Bu haberin sızdırılmasını da olumsuz buluyoruz. İnşallah en güzel cevabı sahada vereceğiz.

"SAHADA 11 MERİH DEMİRAL OLACAK"

Tüm Türk milleti ayağa kalkmış durumda. Hepsini sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan Türk vatandaşlarımızı da sadece Türkiye'yi desteklemeye davet ediyoruz. İnşallah hedefimiz yarın turu geçmek. Yarın sahada 11 tane Merih Demiral olacak. Herkes Merih için oynayacak."