TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı - Son Dakika
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TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı

13.04.2022 13:50
TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, TFF'nin Down Sendromlular Futsal Milli Takımını konuk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Servet Yardımcı, TFF'nin Down Sendromlular Futsal Milli Takımını konuk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Servet Yardımcı, federasyonun "Türkiye Futbol Oynuyor Projesi" kapsamında destek verdiği Özel Sporcular Federasyonu bünyesindeki Down Sendromlular Futsal Milli Takımımını Riva'da ağırladı.

Peru'nun Lima şehrinde 1-10 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Down Futsal Dünya Şampiyonası'ndan üçüncü olan millilerin, Yardımcı'yı ziyaretinde TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Genel Sekreter Kadir Kardaş, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın ile teknik heyet ve sporcular yer aldı.

Katıldıkları ilk dünya şampiyonasında 3. olmayı başaran millileri tebrik eden Servet Yardımcı, "Sizlerle gurur duyuyoruz. Önemli bir başarı kazandınız. Her zaman yanınızdayız. Bu derecelerin artarak süreceğine, dünya şampiyonu olacağınıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, TFF heyetinin millileri alkışlayarak başarı dilemesinin ardından sona erdi.

TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı
TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı
TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı
TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Down Sendromlular, Servet Yardımcı, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF Başkanı Servet Yardımcı, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını ağırladı - Son Dakika


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