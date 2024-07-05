TFF, CAS\'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok

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UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ CEZA ALDI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Ceza kararının, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11. maddesi olan "Genel davranış ilkeleri" kapsamında alındığı belirtildi.

UEFA'nın açıklaması şöyle;

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.

TFF CAS'A GİDEMEYECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA tarafından Merih'e verilen ceza için CAS'a itirazda bulunamayacak. CAS'a gidilebilmesi için verilen cezanın 2 maçtan daha fazla olması gerekiyor. Cezanın 2 maç ve daha az olduğu durumlarda CAS'a gitme hakkı bulunmuyor.

HOLLANDA MAÇINDA YOK

UEFA tarafından verilen ceza nedeniyle A Milli Takımımızda 2 maç forma giyemeyecek olan Merih, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Milli futbolcu, yarı finale yükselmemiz halinde de cezası nedeniyle oynayamayacak.