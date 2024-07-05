TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok - Son Dakika
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TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok

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TFF, Merih Demiral için verilen 2 maçlık ceza için CAS'a gidemeyecek. Demiral, 2 maç ve daha az cezalarda CAS'a gitme hakkı bulunmadığı için yarın oynanacak Hollanda maçında forma giyemeyecek.

05.07.2024 15:37
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UEFA, Avusturya- Türkiye maçında attığı golden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili kararını açıkladı.

2 MAÇ CEZA ALDI

2 Temmuz Salı günü oynanan ve A Milli Takımımızın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan Avusturya maçı sonrası oyuncumuz Merih Demiral hakkında soruşturma başlatılmıştı. UEFA, Milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Ceza kararının, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 11. maddesi olan "Genel davranış ilkeleri" kapsamında alındığı belirtildi.

UEFA'nın açıklaması şöyle;

UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıkladı.

TFF CAS'A GİDEMEYECEK

Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA tarafından Merih'e verilen ceza için CAS'a itirazda bulunamayacak. CAS'a gidilebilmesi için verilen cezanın 2 maçtan daha fazla olması gerekiyor. Cezanın 2 maç ve daha az olduğu durumlarda CAS'a gitme hakkı bulunmuyor.

HOLLANDA MAÇINDA YOK

UEFA tarafından verilen ceza nedeniyle A Milli Takımımızda 2 maç forma giyemeyecek olan Merih, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalindeki Hollanda karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. Milli futbolcu, yarı finale yükselmemiz halinde de cezası nedeniyle oynayamayacak.

NE OLMUŞTU?

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avusturya maçında kaydettiği gollerin ardından sevincini bozkurt işareti yaparak göstermişti. Yaptığı harekete ilişkin maç sonu konuşan Demiral "Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Merih'in bu hareketi büyük ses getirirken Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, bu gol sevincini hedef alarak UEFA'dan yaptırım istemişti. UEFA ise milli futbolcumuz hakkında 'uygunsuz hareket' sebebiyle soruşturma başlatmıştı. UEFA'dan yapılan açıklama şu şekildeydi, "2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu Avusturya- Türkiye karşılaşmasıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın iddia edilen uygunsuz davranışları nedeniyle UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca soruşturma açılmıştır . Konuyla ilgili olarak ilerleyen günlerde daha detaylı bilgi verilecektir."

TFF, CAS\'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Merih Demiral, Avusturya, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, CAS'a başvuramıyor! Merih Demiral Hollanda maçında yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Yusuf Ray Eker: Hollanda’yı yenmek artık milli bir mesele haline geldi. Şart oğlu şart oldu 80 5 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Hala Osmanlıdan kalma kuyruk acıları dinmedi. 73 7 Yanıtla
    Olcay Berber: dedelerimiz bunları nasıl ,,, halen acıyı 0 0
  • NURETTİN AVGIN: UEFA kararının asıl amacı Merih'e ceza vermek değil, Amaç Merih'in yaptığı hareketi bahane ederek sahadan atamadıkları Türk Milli Takımını finalden önce masada alınan kararla nasıl turnuvadan atarız. Korkuları büyük. 43 8 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Hepimiz bozkurtuz 30 12 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL: Sahada yenemiceklerini anladılar. Bir merih gider bin merih gelir 34 7 Yanıtla
  • Bunyamin Gorentas: C.başkanı boşuna gitmesin gerek yok.Gideceği ekip ve masrafları ile birlikte dünya para ve israf Onun yerine bütün emekliye 5 bin ödesin adamlar et, sebze alsın. 19 21 Yanıtla
  • 7 İphone: Oldumu yaptığın 12 23 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: 2 maç ceza verildiğin de ÇAŞ'a itiraz edilemeyeceğini bilmiyormu bizimkiler de milleti avutuyorlar. 19 1 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN: Şunu anladık Avrupa bizden korkuyor. Tükürügümüzle bogulacaklarini biliyorlar. 3 1 Yanıtla
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