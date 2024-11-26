TFF\'de kritik toplantı

Spor

Onlarca kişi bir anda kaşınmaya başlayıp kendisini dışarı attı

Yusuf Tekin de dahil oldu: Özel ve İmamoğlu\'na sert tepki

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkez binasında çok kritik bir toplantı yapacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberlerle gündeme gelen federasyonun önemli isimleri kritik kararları masaya yatıracak.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubuna "Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin" şeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı.

İSTİFA İDDİALARI VARDI

TFF'den daha sonra yapılan açıklamada, "Şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" diyerek istifa iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

Yaşanan önemli gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte oldukça kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.