TFF'de kritik toplantı - Son Dakika
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TFF'de kritik toplantı

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, istifa iddialarının ardından kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde istifa ettiği iddia edilen Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, toplantı sonrası bir açıklama yapması bekleniyor.

26.11.2024 10:31
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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bulunan merkez binasında çok kritik bir toplantı yapacak. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun istifa edeceği yönündeki haberlerle gündeme gelen federasyonun önemli isimleri kritik kararları masaya yatıracak.

Başkan Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu whatsapp grubuna "Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin" şeklinde yazığı iddia edilen mesaj şok etkisi yaratmıştı.

İSTİFA İDDİALARI VARDI

TFF'den daha sonra yapılan açıklamada, "Şahsımın Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevinden istifa ettiğime dair asılsız haberler ve söylentiler dolaşmaktadır. Bu haberlerin hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım" diyerek istifa iddialarını net bir dille yalanlamıştı.

Yaşanan önemli gelişmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte oldukça kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantıdan çıkacak kararlar ve yapılacak açıklamalar kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Hacıosmanoğlu'nun, yönetim kurulu WhatsApp grubuna 'Olağanüstü kongre kararı alalım, içimizden biri başkan olarak devam etsin' şeklinde yazdığı iddia edilen mesaj, büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ancak, TFF'den yapılan açıklamada bu iddialar net bir dille yalanlanmıştı. Kritik toplantının sonuçları ve yapılacak açıklamalar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

TFF\'de kritik toplantı

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'de kritik toplantı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • MetinAliFeyyaz:
    Gideceksiniz... 3 1 Yanıtla
  • Ali Veli:
    Cincon gönderir bu adamı 1 2 Yanıtla
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