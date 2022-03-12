TFF'den, Başakşehir'e cevap - Son Dakika
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TFF'den, Başakşehir'e cevap

12.03.2022 11:49
TFF'den, Başakşehir'e cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir'in hakem atamalarıyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir'in hakem atamalarıyla alakalı olarak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya cevap verdi.

TFF'nin resmi sitesinden konuya ilişkin paylaşılan açıklamada, "Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.

Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.

Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.

Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.

Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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