TFF\'den maça saatler kala Arda Turan kararı

Spor

PFDK, bu akşam oynanacak Eyüpspor- Beşiktaş maçı öncesi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle sevk edilmesine karşın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK'nin açıklaması şöyle;

"Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

EMRE BELÖZOĞLU'NA 1 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı. Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.