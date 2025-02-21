TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı - Son Dakika
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Spor

TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı

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PFDK, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın müsabaka hakemine yönelik tehdit iddiasıyla sevk edilmesine rağmen, ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Aynı zamanda, PFDK, Süper Lig'den 8 kulübe para cezası uyguladı. Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na ise hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

21.02.2025 16:22
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PFDK, bu akşam oynanacak Eyüpspor- Beşiktaş maçı öncesi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle sevk edilmesine karşın ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

PFDK'nin açıklaması şöyle;

"Arda Turan hakkında, müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir."

EMRE BELÖZOĞLU'NA 1 MAÇ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 8 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, farklı gerekçelerle Beşiktaş'a 693 bin, Galatasaray'a 648 bin, ikas Eyüpspor'a 525 bin, Çaykur Rizespor'a 258 bin, Bellona Kayserispor'a 210 bin ve Onvo Antalyaspor, Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor'a da 40 bin 500'er lira para cezası uyguladı. Kurul, ayrıca Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 lira para cezası verdi.

TFF\'den maça saatler kala Arda Turan kararı

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Son Dakika Spor TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Casper:
    Şapşal Arda Beşiktaş'a Maçı Verecek adi 1 15 Yanıtla
  • Engin Engo:
    gs hocası olsaydı en az 4-5 maç alırdı 3 4 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    NERDE KARTALIMIN KOYDUĞU ZAVALLILAR. HADİ BAŞLAYIN YAZMAYA. 5 0 Yanıtla
  • Sercan Güler:
    şehremini lisesi güleri se se si si sehremini lisesi 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    KUŞLARIN GÖÇ ZAMANI 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF'den maça saatler kala Arda Turan kararı - Son Dakika
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