A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Türkiye'deki geleceği belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Montella'nın 2026 yılında sona erecek mevcut sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı. Yapılan anlaşmaya göre İtalyan teknik adam, 2028 yılına kadar A Milli Takım'ın başında görev yapacak.
TFF'den yapılan açıklamada, 30 Haziran Pazartesi günü saat 13.00'te Montella için imza töreni gerçekleştirileceği duyuruldu.
A Milli Takım'ın başında 23 maçta görev alan 51 yaşındaki Montella, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Montella, 1.74'lük puan ortalaması yakaladı.
Son Dakika › Spor › TFF'den Montella kararı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)