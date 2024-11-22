TFF'den, Montella'yı zora sokacak istek - Son Dakika
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TFF'den, Montella'yı zora sokacak istek

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A Milli Takım'ın Uluslar Ligi B Lig 4. Grup'ta Karadağ'a 3-1 mağlup olması ve A Ligi'ne yükselme fırsatını kaçırması sonucu teknik direktör Montella'nın koltuğu sallanmaya başladı. Federasyon yetkilileri, kötü gidişatın nedenlerini sorgulamak ve Montella'dan bir rapor istemek üzere bir toplantı yapacak.

22.11.2024 10:05
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Uluslar Ligi A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını Karadağ'da kaybeden A Milli Takım'da İtalyan teknik adam ile federasyon bir toplantı yapacak. İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmesi ihtimali giderek artarken federasyon yetkililerinin toplantıda kötü gidişin nedenlerini sorgulayacağı ve Montella'dan bir rapor isteyeceği ifade edildi.

ÇOK ELEŞTİRİLİYOR

Montella'nın 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldığı favori futbol sistemi olan forvetsiz oyunu ise büyük eleştiri almaya devam ediyor.

TFF\'den, Montella\'yı zora sokacak istek

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella, Uluslar Ligi, Milli Takım, Türkiye, Karadağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den, Montella'yı zora sokacak istek - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • İbrahim Yendi:
    öncelikle oyunculardan rapor isteyeceksiniz acaba neden oynayamadınız.onlar bu sahada oynadı da sizler niye dagıldınız diye 2 1 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya:
    koskoca ülke bi forvet çıkaramadı..gerçekten çok yazık... 1 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    br oluruz yolunda haydi bastir Türkiyem hey hey hey 0 0 Yanıtla
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