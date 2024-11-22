TFF\'den, Montella\'yı zora sokacak istek

Spor

Uluslar Ligi A Ligi'ne direkt yükselme fırsatını Karadağ'da kaybeden A Milli Takım'da İtalyan teknik adam ile federasyon bir toplantı yapacak. İtalyan çalıştırıcının görevine son verilmesi ihtimali giderek artarken federasyon yetkililerinin toplantıda kötü gidişin nedenlerini sorgulayacağı ve Montella'dan bir rapor isteyeceği ifade edildi.

ÇOK ELEŞTİRİLİYOR

Montella'nın 19 maçta 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldığı favori futbol sistemi olan forvetsiz oyunu ise büyük eleştiri almaya devam ediyor.