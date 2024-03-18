TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama - Son Dakika
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TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama

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TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.

18.03.2024 00:58  Güncelleme: 01:15
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TFF, Trabzonspor- Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

"SORUMLULARA GEREKLİ CEZALAR UYGULANACAK"

TFF'den yapılan açıklamada, "Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sırasında ve maçtan sonra meydana gelen olaylarla ilgili; temsilcilerimiz ve devlet yetkililerimiz ile iletişim halindeyiz.Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadeleri yer aldı.

İşte o açıklama;

TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama: Gerekli cezaların uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın

NE OLDU?

Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı maç sonrasında Trabzonsporlu taraftarlar, sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çıkan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TFF\'den olaylı maç sonrası ilk açıklama
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'den olaylı maç sonrası ilk açıklama - Son Dakika

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