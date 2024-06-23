TFF\'den Türkiye\'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması

Vedat Doğangüzel:

TFF hemen istifa etmeli bu jenerasyona yazık olucak. Hocada kesinlikle gitmeli. Sergen Yalçın gelmeli. Formayıda takımına bakmadan kim hakediyorsa o giymeli..

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Serdal Akçay: İlk iki cümlene katılıyorum ama Sergen’le olmaz bu iş. 16 11

Hursit Yavas: Gençler oynamalı birbirine alışmalı bu turnuva olmassa diğer turnuva başarı olur . Arda madem sakattı niye sonradan oyuna aldın ! 13 2

Vedat Doğangüzel: Kim gelmeli? 5 3

Oğuz Kuru: Yılmaz Vural olur mu 1 0