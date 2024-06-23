TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması - Son Dakika
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TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması

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A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı öncesinde yaptığı antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden as takımla çalışmak üzere giymeye hazırlandığı yeleği aldığı anlara ait görüntüler tepkilere neden olmuştu. Tepkilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan TFF, "İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir "ifadelerine yer verildi.

23.06.2024 23:16
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Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçı öncesinde yaptığı antrenmanda teknik direktör Vincenzo Montella'nın Arda Güler'in elinden as takımla çalışmak üzere giymeye hazırlandığı yeleği aldığı anlara ait tepki çeken görüntüler sonrası konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması

TFF'nin açıklaması şöyle:

"A Millî Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde millî futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

"ARDA GÜLER KORUYUCU AMAÇLI LİNEER ÇALIŞMASINA YÖNLENDİRİLMİŞTİR"

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, millî futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Millî Takımı için atan sağ duyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız."

TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması

NE OLMUŞTU?

A Milli Takım, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında karşılaşacağı Çekya maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman esnasında yıldız futbolcu Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında kameralara yansıyan bir görüntü herkesin dikkatini çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde Arda Güler'in as takımla çalışmak üzere yelek giymeye hazırlandığı ancak Vinzenco Montella'nın yeleği alıp Yusuf Yazıcı'ya verdiği görüldü. Ardından teknik heyetle konuşan Arda Güler'in antrenmana bireysel olarak devam ettiği görülürken bu olay sosyal medyada tepki çekti. Yapılan yorumlarda futbolseverler Montella'nın Arda Güler'e davranışını yoğun şekilde eleştirdi.

TFF\'den Türkiye\'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması

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Son Dakika Spor TFF'den Türkiye'nin gündemine oturan görüntüler sonrası Arda Güler açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Vedat Doğangüzel: TFF hemen istifa etmeli bu jenerasyona yazık olucak. Hocada kesinlikle gitmeli. Sergen Yalçın gelmeli. Formayıda takımına bakmadan kim hakediyorsa o giymeli.. 64 8 Yanıtla
    Serdal Akçay: İlk iki cümlene katılıyorum ama Sergen’le olmaz bu iş. 16 11 Hursit Yavas: Gençler oynamalı birbirine alışmalı bu turnuva olmassa diğer turnuva başarı olur . Arda madem sakattı niye sonradan oyuna aldın ! 13 2 Vedat Doğangüzel: Kim gelmeli? 5 3 Oğuz Kuru: Yılmaz Vural olur mu 1 0 Musab Özkan: Sergen Yalçının süper ligde şampiyon olduğu takımla şampiyonlar liginde 0 çektiğini çabuk unuttu insanlar 0 0
  • Emrah Erzurumlu: hamit ve tff başkanı gitmedikçe ne olursa olsun düzelmez bu işler. 39 3 Yanıtla
  • recep özoğul: Hiç inandırıcı değil. Resmen mobbing yapılıyor çocuğa Montella tarafından. TFF ve Montella istifa etmeli. 36 4 Yanıtla
  • Erol Güler: Anında udönüş 21 2 Yanıtla
  • ismail: daha ne uzatiyorsunuz adam ardayi cekya maçına sakladi Portekiz'e yenilecegimizi biliyordu 5 11 Yanıtla
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