TFF'den Uilenberg'e cevap - Son Dakika

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TFF'den Uilenberg'e cevap

09.04.2022 17:49
TFF'den Uilenberg'e cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'ndaki eğitim danışmanlığı görevinden ayrılan Jaap Uilenberg'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'ndaki eğitim danışmanlığı görevinden ayrılan Jaap Uilenberg'in yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde Merkez Hakem Kurulu'na eğitim danışmanlığı yapan Sn. Jaap Uilenberg'in kamuoyuna yansıyan talihsiz ifadeleri nedeniyle bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.TFF bünyesinde eğitim hizmeti veren bir şahsın; TFF ve MHK'yı hedef alan açıklamalarının kabul edilmesi mümkün değildir. Sn. Uilenberg'in bizzat TFF Yönetim Kurulunun aldığı kararlara yönelik "kara sayfa", "delice" ve "tehlikeli" gibi ifadelerinin ülkemiz hakemliği ve spor kültüründe asla yeri yoktur. Yıllarca içinde bulunduğu kuruma yaptığı bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyor ve açıkça iç işlerimize müdahil olma girişimini de şiddetle kınıyoruz.

TFF ile olan sözleşmesinin 31.05.2022 tarihinde sonlanacak olması ve bu tarihten sonra kendisi ile göreve devam edilmeyeceğini bilmesine rağmen farklı bir algı yaratma çabası ile gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Sn. Uilenberg'in hakemlerimiz üzerinde baskı ve kamuoyunda gerçeği yansıtmayan bir algı oluşturma çabasını dikkatlice izliyor, yıllarca TFF'de ücreti karşılığında çalışan Sn. Uilenberg'in mesleki etik kuralları gereğince davranmasını kendisine hatırlatıyoruz."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Jaap Uilenberg, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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