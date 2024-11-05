TFF'den yasa dışı bahise puan silme cezası - Son Dakika
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TFF'den yasa dışı bahise puan silme cezası

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yasa dışı bahis reklamlarına karşı Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik yaptı. Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silme cezası uygulanacak.

05.11.2024 12:16  Güncelleme: 12:27
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Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis reklamına karşı Futbol Disiplig Talimatı'nda değişiklik yaptı.

PUAN SİLME CEZASI VERİLECEK

Buna göre; yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının reklamını yapan kulüplere para cezasının yanı sıra puan silmeye kadar varan cezalar uygulanacak.

TFF, tüm liglerdeki kulüplerin reklam panolarında illegal bahis reklamı almasına para ve puan silme cezası vereceğini duyurarak Futbol Disiplin Talimatı'na yeni bir madde ekledi.

FDT'nin 57. maddesinde yer alan "Bahis" başlığına 3. bir fıkra eklendi. Bu fıkrada ise reklam panoları ve sair ekipmanlar için yeni cezalar tanımlandı.

İşte TFF tarafından eklenen madde:

(3) Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanların kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa, söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir.

Bu yasağa uyulmaması halinde:

a) Süper Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 2.500.000.-TL ikinci ihlalde 5.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 10.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 10.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

b) 1. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 1.000.000.-TL ikinci ihlalde 2.000.000.-TL, üçüncü ihlalde 4.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 4.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

c) 2. ve 3. Lig Kulüpleri için ilk ihlalde 250.000-TL ikinci ihlalde 500.000.-TL, üçüncü ihlalde 1.000.000-TL ve takip eden her bir ihlalde 1.000.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası,

d) Diğer liglerde ise ilk ihlalde 125.000-TL ikinci ihlalde 250.000.-TL, üçüncü ihlalde 500.000- TL ve takip eden her bir ihlalde 500.000-TL para cezasıyla birlikte -3 puan tenzil cezası verilir.

TFF\'den yasa dışı bahise puan silme cezası

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Son Dakika Spor TFF'den yasa dışı bahise puan silme cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Bilişim Hurda:
    Acun Ilıcalı yaşa dışı bahis reklamını milli maçlarda yapıyor milli takımı mı puanını kıracaksınız yoksa amaç başka mı 105 3 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    galatasaraya anenle bir gce gçirme cezası vrmişler ferhat orspusu seni 68 5 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Başkan lara men ceza sına gücünüz yetmiyormu çünkü hepsi fabrikatör . Puan silmeyle bütün taraftar ve sehire ceza veriliyor 43 2 Yanıtla
  • Can:
    Ferhat annesinin bu kadar popüler olmasından haz alıyor. Onun için mutluluk bu 38 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Ya peki glatasaray??? 12 19 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Şike var eminim 31 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak annenköle partilerinde bacinköprüaltlarında sende gvsklik pesindesin adamolsan sahipcikarsin ama sende nerdeo 1 8 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    İgs icin harekete gecikecek mi 4 0 Yanıtla
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