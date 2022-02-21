TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig naklen yayın ihalesinde nihai kararın önümüzdeki hafta verileceğini açıkladı.

Yayın ihalesine ilişkin komisyon bugün TFF'nin Riva'daki merkezinde toplandı. Toplantının ardından federasyondan yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, komisyonun perşembe günü bir kez daha toplanacağı ve nihai kararın ise 28 Şubat Pazartesi günü verileceği duyuruldu.

TFF'nin ihaleye ilişkin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bilindiği üzere, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak; 14 Şubat'ta gerçekleşen ve ilk tekliflerin açıldığı yayın ihalesi toplantısında, 14 firmadan gelen 15 farklı teklif incelenmiş ve yapılan değerlendirme sonrasında, teklif veren firmaların eksikliklerini tamamlaması ve tekliflerini revize etmesi için 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır.

Mevcut katılımcılardan; toplam 12 adet revize teklif, Yayın İhale Komisyonuna sunulmuş ve revize teklifler değerlendirilmiştir.

Komisyonun bir sonraki toplantısı, 24 Şubat 2022 Perşembe günü yapılacak olup, yayın ihalesine ilişkin nihai karar, 28 Şubat 2022 Pazartesi günü yapılacak toplantıda verilecektir." - İSTANBUL