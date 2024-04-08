TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi - Son Dakika
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Spor

TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi

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TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'dan çekilmesi sonrasında Galatasaray'ın hükmen 3-0 galibiyetinin tescillenmesi gerektiğini ve Fenerbahçe yönetimine yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti. Karaahmetoğlu, olayın 3 Temmuz sürecinin benzeri olduğunu ve ileride ciddi olaylar olabileceğini ifade etti.

08.04.2024 16:27  Güncelleme: 17:34
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Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumu ve bekleyen süreci, TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu Haberler.com stüdyosunda değerlendirdi. Karaahmetoğlu, Fenerbahçe'nin maçtan çekilmesi sonrasında Galatasaray'ın hükmen 3-0 galibiyetinin tescillenmesi gerektiğini ve Fenerbahçe yönetimine yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

"BUNUNLA İLGİLİ DÜZENLEME TALİMATTA YOK"

Yakın zamanda İstanbulspor- Trabzonspor maçında benzer bir olayla karşılaştık. Sayın İstanbulspor Başkanı Ecmel Bey takımı sahadan çekiyor ve sonuçlarında 3 puan artı Ecmel Bey'e 90 gün hak mahrumiyeti ceza ile sonuçlanan bir örnek var karşımızda. Ama bu lig statüsü kapsamında değerlendiriliyor. Bunun benzerini Türkiye Kupasında da yaşayabilirdik o da farklı bir statü. Ama Süper Kupa tamamen farklı bir statüye tabi olduğu için, Süper Kupa çerçevesinde olayı değerlendirirsek Spor müsabakaları talimatının 24.maddesine bakmamız gerekiyor. 24.Madde de hükmen 3-0 mağlubiyet artı lig olması durumunda -3 puan ayrıca bir müeyyide söz konusu ama burada süper kupa var, tek maç üzerinde oynanan kupa olduğu için bunla ilgili düzenleme talimatta yok.

TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Süper Kupa sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen riskleri paylaştı

"GALATASARAY'IN GALİBİYETİ TESCİLLENMELİ"

TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, "Burada yapılması gereken bana göre, Galatasaray'ın 3-0 hükmen galibiyeti tescillenecek ve takımı sahadan çeken Fenerbahçe yönetimine de yaptırım uygulanacak. Ecbel Bey de bu 90 gündü tek maç üzere olduğu için farklı da uygulanabilir, 60 gün 45 gün de olabilir. Kamuoyunda tartışmalar var, ligden düşürme, ligden puan silme, oyunculara ve yöneticilere ceza verme bunu süper kupada yapamıyorsunuz. Çünkü onunla ilgili talimatta özel bir madde var. Orada bir boşluk var." ifadeleriyle olayı yorumladı.

TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Süper Kupa sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen riskleri paylaştı

"3 TEMMUZ'UN BENZERİNİN AYAK SESLERİ"

Karaahmetoğlu, Bilgi kirliliği ile kaos yaratmaya yönelik bir davranış söz konusu olduğunun altını çizerek, "3 Temmuz sürecinin bir benzerinin ayak seslerini görüyoruz. İlerde çok ciddi olaylar olacağının işaret fişeği atıldı. Kurşunlamadan gelen olaylar ve akabinde federasyonun bazı taleplere adaletli şekilde karar vermemesi daha doğrusu halının altına süpürmesi ortalığı germe açısından adaletten uzaklaştığına inanıyorum." dedi.

TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Süper Kupa sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen riskleri paylaştı

"FENERBAHÇE'NİN HASSASİYETİNİ GÖZ ÖNÜNE ALMALILARDI"

Karaahmetoğlu, aynı durumu Galatasaray'ın yapması halinde olayın tersinin konuşulacağını söyleyerek, "Süper Kupa,Lig başlamadan yapılan bir maç, statüde öyle. O devirde elemelere katıldığımız için federasyon ülke puanın düşüklüğü nedeniyle bu maçı erteliyor. Elemeler bitiyor, Arabistan şeklinde bir değerlendirme yapılıyor. Orda da yapılamıyor. Hırkanın düğümü en baştan yanlış iliklendi. Fenerbahçe Avrupa'da tur atlıyor, TFF ve Galatasaray'ın daha hassas davranması gerekiyordu yani sonuçta dün oynanması zorunlu değil ayette değil. Biraz Fenerbahçe'nin hassasiyetini göz önünde alsalardı Futbol adına daha güzel şeyler olurdu.

TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Süper Kupa sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen riskleri paylaştı
TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Karaahmetoğlu, Süper Kupa sonrası Fenerbahçe'yi bekleyen riskleri paylaştı
TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe\'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi

Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih Yıldız: TFF Galatasaray bayern Münih öncesi aynı talepte bulunmuşlardı bize vermediler Konfrens takımdaki oynayan bütün takımların pazar günü maçları vardı adamlar oynadı ağlak fener sabahlara kadar ağlasın ömrü ağlamakla geçiyor beter olsunlar 68 91 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: Bu Lig maçı değil. Tekrar ediyorum anlamayanlar için Lig maçı değil. Kolaylıkla ertelenebilirdi. Daha önce 2 defa ertelendi, bir yerimiz mi eksildi? 47 14 Yanıtla
  • Tuna güler: Herkes neyin ne olduğunu iyi biliyor avukat bey. 47 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: TFF Eski Disiplin Kurulu Başkanı, Fenerbahçe'nin Süper Kupa durumu ve bekleyen süreci değerlendirdi - Son Dakika
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