TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı - Son Dakika
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TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 10 Mart Pazar günü saat 16.00 yerine 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. İstanbulspor-Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

27.02.2024 14:52  Güncelleme: 14:57
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TFF'den yapılan açıklamaya göre; daha önce 10 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan Galatasaray - Çaykur Rizespor müsabakası 8 Mart Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.

İstanbulspor- Kasımpaşa karşılaşması ise 10 Mart Pazar günü saat 16.00'ya alındı.

TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı

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Son Dakika Spor TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının günün ve saatinin değiştiğini açıkladı - Son Dakika
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