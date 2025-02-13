TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi

mustafa saraç:

Demirsporun 9 puanı silinecekmiş. O puanları da şikesaray a verin de olsun bitsin.Onlar alışmış haram puanlarla şampiyon olmaya Helal olsun Adanademirspora. Alkışlıyorum dik duruşlarını. Keşke Mertens hırsızına da bir ibretlik ceza verseler de.kimse bir daha yapmasa.