TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi - Son Dakika
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Spor

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi

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TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı. Ligin 25. haftasında oynanacak olan maç, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta gerçekleşecek.

13.02.2025 10:16
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Sezonun kilit maçı olarak görülen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TÜRK HAKEM YÖNETECEK

İbrahim Seten'in haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Türk hakem atama kararı aldı.

9 PUAN SİLİNECEK

Öte yandan habere göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası bu kararı bir süreklilik yaratmaması adına sahadan çekilme kararının yaptırımlarını arttırmaya karar verdi. TFF, gelecek sezondan itibaren takımını sahadan çeken başkana ekstra 1 yıl hak mahrumiyeti, takımına ise 9 puan silme cezası verme kararı aldı.

DERBİ NE ZAMAN?

Ligin 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hakem kararını verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • ferhat eser:
    az alkmar küçük rakibine acımıyacak 32 56 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    SAHTEKARLIĞA YİNE CEZA YOK !!!! KAHROLDUN G5 LOBİSİ 40 32 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    8taş küçüktür mide bulandırır 13 12 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bu kararlari almak icin toplanmistir yemekler yenmistir caylarbicilmistir oh misss 16 0 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    yine ortalık karışacak amaçları ortalığı karıştırmak büyük bir bahis oynanıyor 8 5 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    8TAŞ KÜÇÜKTÜR HEP KÜÇÜ VE EZİK KALACAK 6 5 Yanıtla
  • Cengiz Balcıoğlu:
    Avruoadaki maçlarıda izliyoruz ne hakem hataları oluyor bırakın yabancı hakem sevdasını sen kendi evinde tüm derbileri kaybet yanlış transferler yap takımın dn iyisi ferdiyi ver sonra gel algı yap yapı var de ağlaaa. Beceremiyorsun ali koç anlamadın mı 7 3 Yanıtla
  • aytekin doğan:
    zorunuza mı gitti 2 1 Yanıtla
  • mustafa saraç:
    Demirsporun 9 puanı silinecekmiş. O puanları da şikesaray a verin de olsun bitsin.Onlar alışmış haram puanlarla şampiyon olmaya Helal olsun Adanademirspora. Alkışlıyorum dik duruşlarını. Keşke Mertens hırsızına da bir ibretlik ceza verseler de.kimse bir daha yapmasa. 0 0 Yanıtla
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