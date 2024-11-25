TFF, Galatasaray'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti - Son Dakika
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Spor

TFF, Galatasaray'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti

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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın 1 Kasım Pazar günü oynanacak olan ligdeki Eyüpspor maçını 2 Kasım Pazartesi gününe ertelenmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

25.11.2024 18:28
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28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile karşılaşacak Galatasaray, bu karşılaşmanın dönüşünde Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Eyüpspor maçının 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi başvuruda bulunmuştu. Federasyon, sarı-kırmızılı takımın talebi hakkındaki kararını verdi.

TFF REDDETTİ

Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup deven eden Galatasaray, yoğun fikstür nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na Eyüpspor maçının 2 Aralık Pazartesi gününe ertelenmesi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan talepte bulunmuştu. Haluk Yürekli'nin haberine göre; federasyon, sarı kırmızılı takımın yaptığı bu başvuruyu reddetti.

EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, Hollanda dönüşü 14. hafta karşılaşmasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'u konuk edecek. RAMS Park Stadyumu'nda 1 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TFF, Galatasaray\'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti

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Son Dakika Spor TFF, Galatasaray'ın yaptığı Eyüpspor maçının ertelenmesi talebini reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Türk:
    Lehte Penaltı - BJK:5 , FB:5 , GS:1 Aleyhte Penaltı - BJK:1 , FB:2 , GS:6 GSın defalarca penaltısı verilmediği gibi aleyhine çok kolay penaltılar verildi. FB lehine uydurma penaltılar verildi, rakiplerinin penaltısı verilmedi. Bu federasyon YAPI sından başka ne karar beklenirdi ki???? 53 7 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ayrıcalık istiyorlar 8 33 Yanıtla
  • Aydin Takmaz:
    Şaşırdık mı? Şaşırmadık! Galatasarayımızın mağlup olmasını istiyorlar! 30 6 Yanıtla
  • Sergen:
    Göz göre göre açık açık FB kollanıyor, her yerden ayrıcalık sağlanıyor Kocla buluşup buluşıp bunları mı kuruysunuz? Niye sadece GS 3 gün sonra maça çıkıyor? 31 3 Yanıtla
  • Mehmet Hakyemez:
    Ulan olum adamlar en önemli oyuncularına nasıl olsa üç puanı vereceğiz sarı kartları temizleyin demiş. Cinconun başkanı algı peşinde ???????? 5 26 Yanıtla
  • Emin Erol:
    Galatasaray hem kayrılmak kollanmak istiyor fenerbahçe de avrupada oynayacak öyle ni talepte bulunmadı zaten federasyon hep Galatasaray ın yanında ayıp be bu kadar kollanma yüzsüzlük nedir ya fetocular sizi 3 22 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    YAPİ GÖREVİNİN BAŞİNDA. SORUYORUM GALATASARAY VE 8TAŞ MALLARI AVRUPA KUPASI NEDENİYLE AYNI HAFTA ERTELENDİ. AVRUPA MAÇINDAN 3 GÜN SONRA GALATASARAY ERTELEME MALINI OYNADI. 2 AY GEÇTİ HALA 8TAŞ ERTELEME MAÇİINI HALA OYNAMADI NEDEN 13 6 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Bu yılın şampiyonu Fenerbahçedir boşa mazeretlere yatmayın bu hafta hakem yine size çalıştı ikinci satıdan kırmızı kart vererek Bodurum sporu 10 kişi bıraktı. İkinci sarı çok ağır bir karardı. Ya da o oyuncu sattı Bodurum sporu incelemek gerek. 2 4 Yanıtla
  • Ali :
    FB de ertelemek istemisti hatirlarsaniz 0 0 Yanıtla
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