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Gazze'deki zulme sessiz kalmayan TFF, bu hafta maçlara siyah bantla çıkılmasına karar verdi - Son Dakika

Gazze'deki zulme sessiz kalmayan TFF, bu hafta maçlara siyah bantla çıkılmasına karar verdi

Son Güncelleme: 19.10.2023 00:56

Gazze'de hayatını kaybedenler için harekete geçen TFF, bu hafta maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına ve futbolcuların siyah bantla sahaya çıkmalarına karar verdi.

TFF, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah bant ile çıkmasına ve maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.

MAÇLARA SİYAH BANTLA ÇIKILACAK

Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Filistin, İsrail, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gazze'deki zulme sessiz kalmayan TFF, bu hafta maçlara siyah bantla çıkılmasına karar verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki zulme sessiz kalmayan TFF, bu hafta maçlara siyah bantla çıkılmasına karar verdi - Son Dakika
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