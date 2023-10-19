TFF, Gazze'de hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak maçlarda futbolcuların sahaya siyah bant ile çıkmasına ve maçlardan önce saygı duruşu yapılmasına karar verdi.
İsrail'in Filistin'e yönelik ağır saldırıları nedeniyle ülkemizde 3 günlük Milli yas ilan edilmesi sonrası TFF de harekete geçti.
Türkiye bu hafta profesyonel futbol müsabakalarında tüm takım ve futbolcuların takımlar siyah bant ile sahaya çıkacağı ifade edildi. Ayrıca maçlardan önce de saygı duruşunda bulunulacağı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Gazze'deki zulme sessiz kalmayan TFF, bu hafta maçlara siyah bantla çıkılmasına karar verdi - Son Dakika