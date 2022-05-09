TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika
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TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı

09.05.2022 14:38
TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'deki Beşiktaş- Fenerbahçe derbisinin hakemi Arda Kardeşler'in para atışına ilişkin soruşturma başlattı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ile MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır." denildi.

YORUMLAR
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Fenerbahçe 1 puanla yetindi Fenerbahçe 1 puanla yetindi

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Arda Kardeşler, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, hakem Arda Kardeşler'in derbideki para atışına ilişkin soruşturma başlattı - Son Dakika


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