TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi - Son Dakika
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TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi

TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira\'yı göreve getirdi

Türkiye Futbol Federasyonu, Vitor Melo Pereira'nın bugün itibariyle Hakem Gelişim Direktörü olarak görevine başladığını duyurdu. Pereira ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

08.10.2024 23:07
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TFF, Vitor Melo Pereira'nın Hakem Gelişim Direktörü görevine getirildiğini duyurdu. Pereira ile yapılan sözleşmenin 2 yıllık olduğu da belirtildi.

TFF'NİN PEREIRA AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi;

"Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira bugün itibariyle görevine başlamıştır.

Kendisi; Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.

Uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış ve kendi ülkesi olan Portekiz ile birlikte pek çok ülkede hakem yöneticiliği görevlerinde bulunan Vitor Melo Pereira'nın; MHK bünyesindeki bu görevi ile Türk hakemliği eğitim sisteminin yeniden kurgulanması ve yeni yeteneklerin kazandırılması konularında büyük katkılar sağlayacağına dair inancımız yüksektir.

Kendisi tam zamanlı olarak hizmet verecek olup, sözleşme süresi iki yıldır." denildi.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi - Son Dakika

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