TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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Spor

TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak

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Türkiye Futbol Federasyonu ve HT Spor arasında imzalanan anlaşma ile 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın hakları HT Spor'a geçti. Anlaşma kapsamında haftada 6 maç seçilerek, bunlardan en az ikisi televizyonda, diğerleri ise HT Spor YouTube kanalı üzerinden yayınlanacak.

17.01.2025 14:09
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TFF ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da yayınlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

HER HAFTA 6 MAÇ ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

İmzalanan anlaşma kapsamında 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada 6 maç TFF ve HT Spor arasında ortaklaşa seçilecek. Bu maçların en az ikisi televizyondan, diğer maçlar ise HT Spor YouTube kanalı üzerinden verilecek.

HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU

HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından yayınlanacak 6 maç ise belli oldu.

İşte şifresiz yayınlanacak maçlar:

18 Ocak Cumartesi

  • 3. Lig 3. Grup: 14.00 52 Orduspor FK - Osmaniyespor Futbol Kulübü (HT Spor TV)

19 Ocak Pazar

TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu, YouTube, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika

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