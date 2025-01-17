TFF ve HT Spor arasında, sezon sonuna kadar 2. Lig ve 3. Lig'in HT Spor'da yayınlanması konusunda anlaşma sağlanmıştı.
İmzalanan anlaşma kapsamında 2. Lig'den 2 maç, 3. Lig'den ise 4 maç olmak üzere haftada 6 maç TFF ve HT Spor arasında ortaklaşa seçilecek. Bu maçların en az ikisi televizyondan, diğer maçlar ise HT Spor YouTube kanalı üzerinden verilecek.
HT Spor TV ve HT Spor YouTube kanalından yayınlanacak 6 maç ise belli oldu.
İşte şifresiz yayınlanacak maçlar:
18 Ocak Cumartesi
19 Ocak Pazar
Son Dakika › Spor › TFF ile anlaşma sağlandı! Her hafta 6 maç şifresiz yayınlanacak - Son Dakika
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