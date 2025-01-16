Can Holding tarafından satın alınan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yeni yayıncısı oldu.
16 Ocak Perşembe günü TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak törene Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya'nın katılacak.
Bu hafta sonu ile resmen yayıncılığa başlayacak olan HT Spor'un şifresiz olarak vereceği ilk maç da belli oldu. 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak olan 52 Orduspor - Osmaniyespor maçının HT Spor'dan yayınlanacağı öğrenildi. Maçın anlatıcı koltuğunda ise Selahattin Usta'nın olacağı aktarıldı.
Son Dakika › Spor › TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek - Son Dakika
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