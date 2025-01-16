TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek - Son Dakika
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Spor

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile anlaşan HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yeni yayıncısı oldu. İlk olarak 52 Orduspor - Osmaniyespor maçını şifresiz olarak yayınlayacak olan HT Spor, yayıncılığa bu hafta sonu resmen başlayacak. Anlaşmanın detayları, 16 Ocak Perşembe günü TFF'nin Riva'daki merkezinde düzenlenecek törende açıklanacak.

16.01.2025 08:24
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Can Holding tarafından satın alınan HT Spor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre HT Spor, 2. Lig ve 3. Lig'in yeni yayıncısı oldu.

16 Ocak Perşembe günü TFF'nin Riva'daki merkezinde yapılacak törene Türkiye Futbol Federasyonu 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve HT Spor Genel Müdürü Semih Kaya'nın katılacak.

İLK MAÇ ŞİFRESİZ

Bu hafta sonu ile resmen yayıncılığa başlayacak olan HT Spor'un şifresiz olarak vereceği ilk maç da belli oldu. 18 Ocak Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak olan 52 Orduspor - Osmaniyespor maçının HT Spor'dan yayınlanacağı öğrenildi. Maçın anlatıcı koltuğunda ise Selahattin Usta'nın olacağı aktarıldı.

TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Perşembe, Orduspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF ile anlaşma tamam: Yeni yayıncı ilk maçı şifresiz verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser:
    5saray kadar boş haber 33 35 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    bırak şifresizi üzerine para verseler, tv nin başına geçip iki saat bir hiç huğruna zamanımı kaybedemem. sizin olsun 16 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    jimnastik kulübünüde orada yayınlayın :)) 5 8 Yanıtla
  • murat uylas:
    sonraki maçlarda şifresizdir sanırım 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    2.lig 3.lig bile paralı, bal ligi de paralı olsun. 8 0 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    2. lig ve 3. lig şifreli mi olacak şakamisiniz siz 5 0 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Ht spora para verip kim izleyecek? 5 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    şikayet var da 2217 şikayet can holding google yorumlarında bir sürü olumsuz yorum siz beklemeyin boşuna şifresiz maç kimse namusu ile çalışıp da zengin olamaz 1 0 Yanıtla
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