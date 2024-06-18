Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024\'e götürüldü

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kafilesi haricinde 613 davetlinin masraflarını karşıladığı iddia edildi.

TFF, 613 KİŞİNİN MASRAFLARINI KARŞILADI

Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre, İngiltere Futbol Federasyonu sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşılarken; Fransa kafile dışında 27, İsviçre 14, İspanya 40 ve ay-yıldızlılarla aynı grupta yer alan Portekiz'in de 33 davetlinin giderlerini üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu ise kafile dışında davet ettiği 613 misafirin masraflarını karşıladı.

SADECE 36'SI GAZETECİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için hazırladığı davetli listesinin 613 kişi olduğunu, bunlardan sadece 36'sının gazeteci olduğunu ifade edildi. Davetlilerin bir kısmının seçeceği bir maç ile konaklama ve seyahat masrafları TFF tarafından karşılanacak; bu konuklar 19 Haziran'da İstanbul'a dönecek. Konukların bir kısmı ile gazetecilerin ise üç maç ile 10 gün boyunca tüm ulaşım ve konaklama giderleri TFF tarafından ödenecek şeklinde bilgi paylaşıldı.

SEÇİMLERDE OY KULLANACAK DELEGELER GÖTÜRÜLDÜ

EURO 2024'te masrafları karşılanacak isimler arasında alt yaş milli takım teknik direktörlerinden herhangi biri yer almazken, yedekler dahil tüm yönetim kurulunun aileleri ve asistanlarıyla birlikte Almanya'ya götürülmesi dikkat çekti. Davetlilerin çoğunun 18 Temmuz'daki TFF seçimlerinde oy kullanacak delegeler olduğu da gelen iddialar arasında.

İDDİALARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na davet ettiği 613 misafirin masraflarını karşıladığı iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, tepki çeken konuyla ilgili ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesin yer alan bilgi edinme formunun da kaldırılmış olması gözlerden kaçmadı.