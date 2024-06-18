Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü - Son Dakika
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Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü

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TFF'nin Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kafilesi dışında 613 davetlinin masraflarını karşıladığı öne sürüldü. İddiaya sosyal medyada tepki yağarken, TFF ve bakanlıktan henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan turnuvadaki diğer takımlardan İngiltere, sadece kafilenin masraflarını üstlenirken Fransa'nın kafile dışında 27, İsviçre'nin 14, İspanya'nın 40 ve ay-yıldızlılarla aynı grupta yer alan Portekiz'in ise 33 kişinin giderlerini karşılaması dikkat çekti.

18.06.2024 16:40
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım kafilesi haricinde 613 davetlinin masraflarını karşıladığı iddia edildi.

TFF, 613 KİŞİNİN MASRAFLARINI KARŞILADI

Gazeteci Tahir Kum'un iddiasına göre, İngiltere Futbol Federasyonu sadece Milli Takım kafilesinin masraflarını karşılarken; Fransa kafile dışında 27, İsviçre 14, İspanya 40 ve ay-yıldızlılarla aynı grupta yer alan Portekiz'in de 33 davetlinin giderlerini üstlendi. Türkiye Futbol Federasyonu ise kafile dışında davet ettiği 613 misafirin masraflarını karşıladı.

Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü

SADECE 36'SI GAZETECİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Avrupa Futbol Şampiyonası Euro 2024 için hazırladığı davetli listesinin 613 kişi olduğunu, bunlardan sadece 36'sının gazeteci olduğunu ifade edildi. Davetlilerin bir kısmının seçeceği bir maç ile konaklama ve seyahat masrafları TFF tarafından karşılanacak; bu konuklar 19 Haziran'da İstanbul'a dönecek. Konukların bir kısmı ile gazetecilerin ise üç maç ile 10 gün boyunca tüm ulaşım ve konaklama giderleri TFF tarafından ödenecek şeklinde bilgi paylaşıldı.

SEÇİMLERDE OY KULLANACAK DELEGELER GÖTÜRÜLDÜ

EURO 2024'te masrafları karşılanacak isimler arasında alt yaş milli takım teknik direktörlerinden herhangi biri yer almazken, yedekler dahil tüm yönetim kurulunun aileleri ve asistanlarıyla birlikte Almanya'ya götürülmesi dikkat çekti. Davetlilerin çoğunun 18 Temmuz'daki TFF seçimlerinde oy kullanacak delegeler olduğu da gelen iddialar arasında.

Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü

İDDİALARLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na davet ettiği 613 misafirin masraflarını karşıladığı iddiası sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer alırken, tepki çeken konuyla ilgili ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesin yer alan bilgi edinme formunun da kaldırılmış olması gözlerden kaçmadı.

Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024\'e götürüldü

A Milli Futbol Takımı, Mehmet Büyükekşi, Milli Takım, Portekiz, Türkiye, Almanya, İspanya, İsviçre, Fransa, Futbol, 3.Sayfa, Politika, Spor, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (9)

  • Muzaffer Karagöz: yazıklar olsun kimin parasını harcıyorsunuz 36 0 Yanıtla
  • İsrafil Demir: Nasıl Bi Federesyon Hala Orada 31 0 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN: Hiç şaşırmadım.... 30 0 Yanıtla
  • AsLaN DurakoğLu: Sasirdik mi ? Hayır. Tam da bize yakışacak şey misafirperverlik. Buyukeksi zaten başka türlü secilemezdi. Delegelere bayram hediyesi vermiş. 25 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: gençlik Spor Bakanlığı'nın birçok organizasyonuna katılmış milli sporcu olarak bu etkinliklerde gerek federasyon gerek bakanlık tarafından gönderilen ne işe yaradığını bilmediğimiz uçakta giderken ve gelirken karşılaştığımız garip insanlara rastlıyorduk haberin doğru olma olasılığı o yüzden çok yüksek bununla ilgili Semih saygıner'in paylaşımını göreceksiniz o da aynı bizim karşılaştığımız alanı dışında olan ve hiçbir şeyleri anlamayan şahıslarla ilgili görüş ve düşüncelerini anlatıyordu 11 0 Yanıtla
  • Taner Koç: tasarrufun gözünü seveyim 9 0 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Mehmet Şimşek görüyordur bunları umarım 4 0 Yanıtla
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  • Mesut null: Bu milletin parasını kim zimmetine geçirip,çar çur edilmesine göz yumuyorsa Allah perişan etsin. 1 0 Yanıtla

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