Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarındaki hakem tartışmalarını bitirmek için yabancı VAR hakemini devreye sokmuştu. Federasyonun karşılaşmalarda görev yapan hakemlere verdiği ücret ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Süper Lig karşılaşmalarında göre verilen Türk VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, federasyon tarafından yabancı VAR hakemlerine maç başına 1400 euro ücret ödeniyor. Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor.
Öte yandan bazı yabancı VAR hakemlerinin aynı hafta oynanan 2 maçta birden görev alması da dikkat çekiyor. Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda oturan ve tartışılanBelçikalı Jan Boterberg, Gaziantep FK-Bodrum FK müsabakasında da görev yaptı ve 2800 euroyu cebine koymuş oldu. Boterberg'in Galatasaray maçındaki performansı çokça eleştirilmişti.
Ayırca Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olacağı maçta VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putro görev yapacak. Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.
Son Dakika › Spor › TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı - Son Dakika
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