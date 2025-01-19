TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem tartışmalarını bitirmeyi için aldığı yabancı VAR hakemi kararı yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Federasyonun ilk günden beri tartışılan yabancı hakemlere Türk hakemlerde iki katı fazla para ödediği ortaya çıktı.

19.01.2025 13:21
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Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig maçlarındaki hakem tartışmalarını bitirmek için yabancı VAR hakemini devreye sokmuştu. Federasyonun karşılaşmalarda görev yapan hakemlere verdiği ücret ortaya çıktı.

2 KATI PARA ALIYORLAR

Sözcü'nün haberine göre; Süper Lig karşılaşmalarında göre verilen Türk VAR hakemleri maç başına 26 bin TL (yaklaşık 710 euro) kazanırken, federasyon tarafından yabancı VAR hakemlerine maç başına 1400 euro ücret ödeniyor. Ayrıca yol masrafları da TFF tarafından karşılanıyor.

2'ŞER MAÇTA GÖREV ALANLAR VAR

Öte yandan bazı yabancı VAR hakemlerinin aynı hafta oynanan 2 maçta birden görev alması da dikkat çekiyor. Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasında VAR koltuğunda oturan ve tartışılanBelçikalı Jan Boterberg, Gaziantep FK-Bodrum FK müsabakasında da görev yaptı ve 2800 euroyu cebine koymuş oldu. Boterberg'in Galatasaray maçındaki performansı çokça eleştirilmişti.

FENERBAHÇE'NİN VAR'INA DA ÇİFT MAÇ

Ayırca Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'a konuk olacağı maçta VAR hakemi olarak Danimarkalı Sandi Putro görev yapacak. Putros, dün oynanan Başakşehir - Çaykur Rizespor maçında da VAR hakemi olarak görev yapmıştı.

TFF\'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Hatayspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF'nin yabancı VAR hakemlerine ödediği ücret ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Muhammedd:
    Hatay GS maçı için protokol gereği kaldığı yerden MAÇ TEKRARI uygulanmalıdır. GS'ın temiz golünü, VAR kural ihlali yaparak iptal etti! Sanchez'in topa kafa vuruş anını değil, kafayı vurduktan saniyeler sonra top havadaykenki anı kullandılar! Hatay savunmacısının ayak değişim görüntüsünden anlaşılıyor. Bu skandalın üstü KAPATILAMAZ ! GS yönetimi MAÇIN TEKRARINI talep et ! 53 14 Yanıtla
  • Sergen:
    Hatay Galatasaray maçında Barış Alper'in iptal edilen golü için VAR odasındaki tüm görüntüler konuşmalar video içeriği yayınlanmalıdır ve orijinal kayıt Galatasaray kulübüyle paylaşılmalıdır. Montaj olup olmadığı uzman kişilerce araştırılmalıdır. Galatasaray Yönetimi UYUMA !!! 46 8 Yanıtla
  • ferhat:
    Hatay GS maçında: Ofsaytı bozan oyuncunun topa vuruş anında ayağı YERDE ama yarı otomatik sistem görüntüsünde HAVADA! Ofsayt çıkarmak için topa vuruş anından çok sonraki saniyeleri kullanmışlar! Derhal başvuruları yapın! 34 7 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Hatay GS maçında verilmeyen penaltının hiçbir izahı yok. Yargılama gerekli. Ofsaytta da görüntüyle oynanmış gibi. Federasyona gidin görüntüleri talep edin, ne olduğu açıklanmak zorunda. 29 4 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Yine GS'ın verilmeyen aşırı net penaltısı! Adam topu eliyle aldı götürdü! FB lehine sürekli penaltı uyduruluyor, rakiplerinin penaltısı verilmiyor! GS yönetimi kamera önünde konuşun, tweet atıp durmayın!!! 28 3 Yanıtla
  • ferhat:
    Tüm hakem yorumcuları GS'ın hakkının yendiğini söyledi! Aşırı net vermediği elle topu uzaklaştırma penaltısı! ve Ofsayt olmayan pozisyona yanlış gol iptali! Üstelik görüntülerle oynamışlar kanun önünde hesap vermeliler! 24 6 Yanıtla
  • Apple User:
    Bir Fenerbahçe’li olarak fazla ücret yabancı hakem isteyen takımlardan alınsın. Adalet olacaksa herkes elini taşın altına koysun. 23 1 Yanıtla
  • Vatanperver:
    Akşam adana ds size koyduğunda hakemdi carttı curttu diyebilecek misiniz bakalım? 15 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Helal olsun başkan 3 11 Yanıtla
  • ferhat:
    Cumhuriyetimizin yüz akı Galatasaray'ı klleş taktiklerinizle durduramazsınız, ülkemizi o alçakgünlere geri döndüremezsiniz! Örgütgünleri bitti Galatasaray ambargo koyacak şampiyonluklara! 11 1 Yanıtla
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